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韓國瑜：中華民國外交處境艱困 連呼吸新鮮空氣都難

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韓國瑜訪歐：中華民國外交處境艱困 連呼吸新鮮空氣都難

記者季相儒／桃園機場即時報導
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台立法院長韓國瑜（中）9日起率跨黨派立委訪團前往法國、英國，展開為期9天的國會外...
台立法院長韓國瑜（中）9日起率跨黨派立委訪團前往法國、英國，展開為期9天的國會外交行程，韓國瑜晚間在桃園機場發表行前談話表示，此行是由「三黨一派」共同代表中華民國立法院出訪，希望能廣結善緣、結交更多朋友。他提到，台灣當前外交處境艱困，「想要呼吸到一口新鮮空氣都非常困難」，希望此行能將台灣人民的真善美傳達給國際友人，他也會全力以赴。記者季相儒／攝影

台立法院長韓國瑜9日起率跨黨派立委訪團前往法國、英國，展開為期9天的國會外交行程，預計出席「歐洲台灣商會聯合總會」第32屆會員代表大會等活動。此次訪團連同韓國瑜共計10名立委參與，江啟臣晚間也現身桃園機場送機。訪團隨後搭乘長榮航空BR87班機前往巴黎。

韓國瑜晚間在桃園機場發表行前談話表示，此行是由「三黨一派」共同代表中華民國立法院出訪，希望能廣結善緣、結交更多朋友。他提到，台灣當前外交處境艱困，「想要呼吸到一口新鮮空氣都非常困難」，希望此行能將台灣人民的真善美傳達給國際友人，他也會全力以赴。

韓國瑜並細數台灣五大優勢，包括半導體與晶圓代工、高品質醫療與全民健保、中小企業的隱形冠軍實力、便利舒適的生活環境，以及民主自由的公民社會。他強調，此次由朝野立委共同出訪歐洲，也展現台灣高度民主。

韓國瑜說，希望此行達成三項目標，讓外國友人對台灣產生興趣、來台後喜歡台灣，離開後仍會懷念台灣。

韓國瑜就任立法院長後，去年9月曾首度率跨黨派立委代表團赴日本東京、大阪進行國會外交，拜會日本國會「日華議員懇談會」，並考察「2025大阪世界博覽會」。

此次訪團循例依立法院政黨席次比例推派代表參加，民進黨團由立法院台灣法國國會友好協會會長林楚茵，以及立委邱議瑩、李柏毅、王義川等人出席；國民黨則由楊瓊瓔、魯明哲、羅廷瑋同行，張嘉郡則未隨團出發，預計下周一再前往當地與訪團會合；民眾黨則由邱慧洳參與訪團。

訪團預計15日晚間在倫敦參加歐洲台商總會年會歡迎晚宴，16日上午則將出席「歐洲台灣商會聯合總會」第32屆會員代表大會。

▼收聽一洲焦點Podcast：

台立法院長韓國瑜（左四）今（9）日起率跨黨派立委訪團前往法國、英國，展開為期9天...
台立法院長韓國瑜（左四）今（9）日起率跨黨派立委訪團前往法國、英國，展開為期9天的國會外交行程，民進黨團由立法院台灣法國國會友好協會會長林楚茵（右二），以及立委邱議瑩（左一）、李柏毅、王義川（右一）等人出席；國民黨則由張嘉郡、楊瓊瓔（左三）、魯明哲、羅廷瑋（左二）同行，民眾黨則由邱慧洳參與訪團，立法院副院長江啟臣（右三）前來送機。記者季相儒／攝影

台立法院長韓國瑜（左六）今（9）日起率跨黨派立委訪團前往法國、英國，展開為期9天...
台立法院長韓國瑜（左六）今（9）日起率跨黨派立委訪團前往法國、英國，展開為期9天的國會外交行程，民進黨團由立法院台灣法國國會友好協會會長林楚茵（右三），以及立委邱議瑩（左一）、李柏毅（右一）、王義川（右二）等人出席；國民黨則由張嘉郡、楊瓊瓔（左五）、魯明哲（左二）、羅廷瑋（左四）同行，民眾黨則由邱慧洳（左三）參與訪團，立法院副院長江啟臣（右四）前來送機。記者季相儒／攝影

台立法院長韓國瑜（右二）今（9）日起率跨黨派立委訪團前往法國、英國，展開為期9天...
台立法院長韓國瑜（右二）今（9）日起率跨黨派立委訪團前往法國、英國，展開為期9天的國會外交行程，立法院副院長江啟臣（右一）前來送機。記者季相儒／攝影

中華民國 江啟臣 韓國瑜

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