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季麟連風波後 鄭麗文今午約韓國瑜見面「負荊請罪」

記者鄭媁／台北即時報導
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國民黨主席鄭麗文(右二)今下午在中常會發表談話。(記者鄭媁／攝影)
國民黨主席鄭麗文(右二)今下午在中常會發表談話。(記者鄭媁／攝影)

對於國民黨副主席季麟連有關立法院長韓國瑜發言，引發的爭議，國民黨主席鄭麗文今天與韓國瑜會面，向他表示今天是來負荊請罪，非常抱歉造成他的困擾。韓國瑜說，早就翻篇了，不足掛齒。

鄭麗文在國民黨中常會說，上周中常會非常情緒化衝動的演出，導致大家非常關切，當天她雖然立刻致電韓國瑜，但還是餘波盪漾，很多人對此表達了很大焦慮，她約韓國瑜今天中午見面。

鄭麗文表示，國民黨高度團結，對外一致；對內，大家都是同志，任何大小議題，都應該坦誠溝通與對話，避免任何情緒化發言，讓外界可以扭曲，見縫插針，不當擴大，破壞國民黨團結，尤其是幾十年的兄弟感情，那就得不償失。

鄭麗文說，她對韓國瑜說，今天是來負荊請罪的，非常不好意思，也非常抱歉，造成韓國瑜困擾，甚至可能不當的傷害。韓國瑜是非常大度溫暖的人，對立委也一向特別照顧，韓國瑜當然連忙說這早就翻篇了，不足掛齒。

鄭麗文指出，她覺得很多關心國民黨的朋友，還有黨內同志，對這個突如其來的事件，感受到不解跟困擾，所以在此特別說明，這絕對不會傷害到國民黨團結，希望藉此機會跟韓國瑜充分溝通。

她說，像韓國瑜這麼重要的領導同志，在這麼重要的位置上，大家都對韓國瑜特別支持，也感受到在這樣的政治氛圍中，要擔任院長真的非常難為，請大家不要再擔心了。

韓國瑜 國民黨 鄭麗文

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