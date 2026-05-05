張榮發基金會提「死因贈與」訴訟 張國煒繼承遺產恐沒了？

長榮集團創辦人張榮發。（本報資料照片）

長榮 集團創辦人張榮發辭世十周年，爭產再現新變數。張榮發基金會昨日宣布，為實現創辦人張榮發遺願，而向法院提起「死因贈與」訴訟，盼將創辦人遺產持續用於公益、造福社會。

據悉，此案已排定於5月14日首度開庭，也讓原提出遺囑由四子張國煒獨得全部遺產的爭議再掀波瀾。對此，星宇航空 表示，董事長張國煒的私人家族事務不便評論。

專家指出，所謂「死因贈與」是指「贈與人死亡時才生效」的贈與契約。這是一種生前約定、死後履行的財產分配方式。若單就張榮發遺產來看，契約成立的證據鏈是否有效，仍須由法院作最後認定。

律師指出，遺贈認定不同於一般諾成契約，因事涉繼承人權益甚鉅，實務上採取嚴格審查密度。

專家指出，自張榮發辭世後，張家四兄弟圍繞遺囑展開長達十年的爭產攻防，從長榮集團經營權之爭，延伸至遺產分配糾紛，迄無共識。因此，國稅局罕見同意設立專戶，將張榮發生前名下長榮海運與長榮航空股票，其身後孳生股息集中存放於「遺囑執行人共同帳戶」，金額已累積逾160億元(台幣，下同，約5.1億美元)。

隨著張榮發基金會提起死因贈與訴訟，遺囑爭議又有新轉折，可能影響四位繼承人遺產分配結果。

據了解，上述共同帳戶出現首筆可供分配現金，張榮發基金會昨於官網發表聲明指出，家族為爭前總裁張榮發財產已經延續十年。基金會始終謹記張榮發生前心願，持續推動各種公益，近期得知已有確定遺產匯入遺囑執行人共同帳戶，為履行張榮發其生前承諾，已向遺囑執行人提起「死因贈與」訴訟，期望將相關資產投入公益，完成遺願。

該基金會進一步表示，張榮發一生可概括為「前半生是企業家、後半生是慈善家」，其財富觀強調「金錢是在世間流轉，而非個人所能佔有」，並認為企業最終目的在於服務人群、回饋社會。他亦曾明確表達：「子女有股票就好，我的錢要捐給基金會做公益。」

除了創立長榮集團外，張榮發對台灣社會的貢獻亦體現在公益領域。透過基金會長年推動，道德教育、民謠國際化、人才培育及偏鄉教育等面向皆累積成果，其中《道德月刊》長期免費發行，最高發行量曾達36萬本；即便張榮發辭世近十年來，基金會投入公益金額也超過40億元。

張榮發晚年對慈善事業尤為重視，於2012年出版的口述自傳《鐵意志與柔軟心：張榮發的33個人生態度》中，曾明確表示身後財產將捐作公益，並於新書發表時向媒體公開說明，當時亦獲各界廣泛報導。

此外，他生前多次向基金會同仁表示：「即使有一天我不在了，基金會還是要繼續做下去，不用擔心錢的問題，我的錢都會留給基金會。」即便病中，仍持續關心公益進度，要求聽取相關報告，顯示其對慈善志業的高度投入。