我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

判南韓前第一夫人金建希入獄4年 主審法官死在法院 遺書寫「對不起」

四川體驗「瀑布鞦韆」墜亡 16歲遊客出事前屢喊「繩子沒拴緊」

張榮發基金會提「死因贈與」訴訟 張國煒繼承遺產恐沒了？

記者黃淑惠／台北6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
長榮集團創辦人張榮發。（本報資料照片）
長榮集團創辦人張榮發。（本報資料照片）

長榮集團創辦人張榮發辭世十周年，爭產再現新變數。張榮發基金會昨日宣布，為實現創辦人張榮發遺願，而向法院提起「死因贈與」訴訟，盼將創辦人遺產持續用於公益、造福社會。

據悉，此案已排定於5月14日首度開庭，也讓原提出遺囑由四子張國煒獨得全部遺產的爭議再掀波瀾。對此，星宇航空表示，董事長張國煒的私人家族事務不便評論。

專家指出，所謂「死因贈與」是指「贈與人死亡時才生效」的贈與契約。這是一種生前約定、死後履行的財產分配方式。若單就張榮發遺產來看，契約成立的證據鏈是否有效，仍須由法院作最後認定。

律師指出，遺贈認定不同於一般諾成契約，因事涉繼承人權益甚鉅，實務上採取嚴格審查密度。

專家指出，自張榮發辭世後，張家四兄弟圍繞遺囑展開長達十年的爭產攻防，從長榮集團經營權之爭，延伸至遺產分配糾紛，迄無共識。因此，國稅局罕見同意設立專戶，將張榮發生前名下長榮海運與長榮航空股票，其身後孳生股息集中存放於「遺囑執行人共同帳戶」，金額已累積逾160億元(台幣，下同，約5.1億美元)。

隨著張榮發基金會提起死因贈與訴訟，遺囑爭議又有新轉折，可能影響四位繼承人遺產分配結果。

據了解，上述共同帳戶出現首筆可供分配現金，張榮發基金會昨於官網發表聲明指出，家族為爭前總裁張榮發財產已經延續十年。基金會始終謹記張榮發生前心願，持續推動各種公益，近期得知已有確定遺產匯入遺囑執行人共同帳戶，為履行張榮發其生前承諾，已向遺囑執行人提起「死因贈與」訴訟，期望將相關資產投入公益，完成遺願。

該基金會進一步表示，張榮發一生可概括為「前半生是企業家、後半生是慈善家」，其財富觀強調「金錢是在世間流轉，而非個人所能佔有」，並認為企業最終目的在於服務人群、回饋社會。他亦曾明確表達：「子女有股票就好，我的錢要捐給基金會做公益。」

除了創立長榮集團外，張榮發對台灣社會的貢獻亦體現在公益領域。透過基金會長年推動，道德教育、民謠國際化、人才培育及偏鄉教育等面向皆累積成果，其中《道德月刊》長期免費發行，最高發行量曾達36萬本；即便張榮發辭世近十年來，基金會投入公益金額也超過40億元。

張榮發晚年對慈善事業尤為重視，於2012年出版的口述自傳《鐵意志與柔軟心：張榮發的33個人生態度》中，曾明確表示身後財產將捐作公益，並於新書發表時向媒體公開說明，當時亦獲各界廣泛報導。

此外，他生前多次向基金會同仁表示：「即使有一天我不在了，基金會還是要繼續做下去，不用擔心錢的問題，我的錢都會留給基金會。」即便病中，仍持續關心公益進度，要求聽取相關報告，顯示其對慈善志業的高度投入。

長榮 星宇航空

上一則

蕭美琴：中國選擇性與台灣往來 是分化而非對等

延伸閱讀

方見堯律師4月25日免費講座 解析新馬師曾遺產案

方見堯律師4月25日免費講座 解析新馬師曾遺產案
南加華人區3死人倫慘劇 疑與遺產爭議有關

南加華人區3死人倫慘劇 疑與遺產爭議有關
蔡岳勳87歲父爆家醜 傳與孫女爭4000萬台幣遺產

蔡岳勳87歲父爆家醜 傳與孫女爭4000萬台幣遺產
黃啟源律師2026年5月線上講座通知

黃啟源律師2026年5月線上講座通知

熱門新聞

新竹陳男與張女結婚僅2個月就鬧離婚，陳男因不願支付張女索要的108萬元台幣剩餘財產差額，想起辦理登記時根本沒見過2名證人，質疑張女私自代簽。示意圖（圖／123RF）

離婚被討百萬元分手費 台男想起結婚「這細節」恢復單身免賠

2026-05-02 23:39
史瓦帝尼國王專機，機身編號3DC-SDF， 本圖為2022年照片。（本報系資料照）

兩天前曾暗示「會給大家東西」 賴清德前往史國…原來是搭這架飛機

2026-05-02 08:15
中廣前董事長趙少康。(本報系資料照)

趙少康重轟國民黨中央：要開除韓國瑜 先開除我

2026-04-29 08:58
賴總統2日抵達史瓦帝尼訪問。美聯社

史瓦帝尼消息人士證實 賴清德搭史國國王專機離開

2026-05-04 09:15
賴清德總統抵達史瓦帝尼訪問。（取材自賴清德臉書）

出訪了 突破外交封鎖 賴清德抵達史瓦帝尼

2026-05-02 07:00
從小在台念書的陸籍學生，未來面臨升大學問題，邱鎮軍表示，唯一解套方式只能修法，或以結婚管道來規避出境。(邱鎮軍提供)

陸籍生繁星上台大無法讀 父：小兒子也在台讀高一、盼勿拒門外

2026-04-30 19:36

超人氣

更多 >
網紅發起認捐「美國人買下精神航空」 不到一周金額破1億

網紅發起認捐「美國人買下精神航空」 不到一周金額破1億
各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅

各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅
這生肖5月迎「特大級喜事」 事業財運齊發、家運同步轉旺

這生肖5月迎「特大級喜事」 事業財運齊發、家運同步轉旺
美軍KC-135加油機於波斯灣發「7700」求救信號後失聯

美軍KC-135加油機於波斯灣發「7700」求救信號後失聯
Met Gala圖輯／女星大秀胸前風景 劉美賢一身俏麗紅、谷愛凌夢幻冒泡

Met Gala圖輯／女星大秀胸前風景 劉美賢一身俏麗紅、谷愛凌夢幻冒泡