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台積電前員工涉洩密判10年 辯護律師籲理性看待動機

中央社台北28日電
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台積電。記者劉學聖／攝影
台積電。記者劉學聖／攝影

台積電前工程師陳力銘涉洩漏關鍵技術，智商法院27日判刑10年。陳力銘辯護律師今天發布聲明表示，當事人已深切悔悟，並盼外界理性看待案件情節與動機。

智慧財產及商業法院27日表示，本案為國家安全法有關竊取國家核心關鍵技術相關條文修法後判決首例。判決指出，陳力銘犯一般侵害營業秘密之意圖域外使用罪等5罪，判刑10年，可上訴。

辯護人楊哲瑋、周聖諺發布聲明指出，陳力銘自案發以來，多次透過手寫悔過書，向原任職公司、同仁、法院及親友表達歉意，對於其行為造成公司及產業影響深感懊悔，並盼社會將責任回歸個人，不波及無辜親友。

聲明表示，陳力銘犯案動機與家庭醫療照護及經濟壓力相關，因一時思慮不周而鑄下過錯；另外，澄清本案並無外界所傳涉及境外資金或危害半導體產業情事。

辯護人指出，對於涉及國家安全與產業利益案件，社會高度關注可以理解，但也盼各界衡平看待當事人面對錯誤的態度，認為是否給予改過自新的空間，值得社會共同思考。

辯護人表示，遺憾當事人悔意未能充分反映於量刑結果；未來陳力銘將以自身經驗作為警惕，提醒科技從業人員勿重蹈覆轍，避免類似事件再度發生。

台積電

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