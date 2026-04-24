立院5/19表決總統彈劾案 藍白動員、綠拒進場

立法院朝野黨團24日協商同意於5月19日上午進行總統彈劾案記名投票表決。圖為去年12月在野黨立委舉行「彈劾違憲總統」記者會，宣布提案彈劾賴清德總統。（本報資料照片）

立法院朝野各黨團達成共識，同意在賴清德 總統就職滿兩周年前一天的5月19日，進行賴總統彈劾 案記名投票表決，門檻為全體立委三分之二票數。國民黨團早在上周就已發出甲級動員令，將進場投票；民眾黨團也表明，會全員出席投票彈劾賴清德；民進黨團幹事長莊瑞雄則批評，國民黨搞政治鬧劇，「我們不奉陪」，5月19日不會進場投票。

本報系聯合報報導，在野黨發起彈劾賴總統，起因為立法院去年11月通過的「財政收支劃分法」修正案，因行政院長卓榮泰 拒絕副署且總統未公布法律，引發國民黨與民眾黨反擊。

在野黨批評，總統府與行政院聯手透過「不副署、不公布」的手段，沒收立法權，並將賴總統比作袁世凱稱帝，指控賴總統利用違憲手段破壞民主法治，以及權力分立原則。

在野黨於是在去年底宣布啟動彈劾程序，並在去年12月26日以人數優勢，表決通過彈劾案時程表。彈劾案已在1月14、15日完成兩場公聽會，聽取社會公正人士意見；並在1月21、22日進行第一次全院委員會審查，邀請被彈劾人賴總統列席說明，但賴總統並未出席。

立院接下來將在4月27日再召開聽證會，邀請專家陳述意見；5月13、14日將進行第二次全院委員會審查，再次邀請被彈劾人賴總統列席說明；最終在5月19日進行記名投票表決。

另據台北中國時報報導，國民黨團於4月13日就發出甲級動員通知，要求全體國民黨立委出席投票。國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，彈劾案不是政黨的對立，而是法治跟人治的決戰，賴清德正在複製匈牙利總理「奧班模式」的非自由主義民主，行使政治學上的「民選獨裁」，呼籲不分朝野都應該勇於投票。

民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，彈劾賴清德的理由寫得非常清楚，對於國會三讀通過的法律，賴清德竟然不公布，若為政者可以選擇性的執法，權力分立原則將成空談。然而，讓人遺憾的是，提出彈劾案之後，賴清德不但未懸崖勒馬，甚至更加變本加厲，繼續不公布國會三讀通過的法律，所以「民眾黨團會全員出席投票支持彈劾賴清德。」

立法院將在5月19日進行賴總統彈劾案記名投票，藍白動員進場，綠委則表示「不奉陪」。（本報資料照片）

莊瑞雄表示，民進黨現在最在意的是攸關國家運作的總預算案可以加速審查，以及關係到全國2300萬人民身家安全、國防戰力提升的「國防特別條例」草案，能趕快有結論。對於國民黨搞的政治鬧劇，「我們不奉陪、不會陪公子讀書」

依規定，表決要通過必須跨越三分之二票數的門檻，亦即須取得76位立委同意，目前國民黨加無黨籍有54席，民眾黨8席，距離通過門檻仍有相當的差距。

此外，賴總統原定出訪非洲友邦史瓦帝尼，受中國大陸干預暫緩，民進黨立院黨團昨天在立法院會提案，譴責中華人民共和國的粗暴行為，希望立法院會做成決議，另也呼籲國際民主夥伴，正視中國對他國實施經濟與外交脅迫行為，全案逕付二讀交付協商。