賴清德出訪受阻鄭麗文稱外交挫敗 梁文傑：到底站在哪一邊？

陸委會副主委梁文傑主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影

台總統賴清德 出訪史瓦帝尼遭中共 施壓暫緩，對於國民黨 主席鄭麗文昨日表示「這是重大外交挫敗」，陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，全體台灣人民都覺得憤憤不平，實在不太知道鄭麗文到底是站在哪一邊，希望她不要再幫中共塗脂抹粉。

鄭麗文22日針對賴清德出訪行程暫緩表示，這是重大外交挫敗，不應等閒視之；全世界都能接受九二共識，不支持台獨，為什麼政府可以一意孤行，使得外交一路挫敗，有時應檢討自己，而不是檢討別人。

梁文傑今日在陸委會例行記者會上表示，「不太理解鄭麗文主席的立場到底是什麼，因為她到處講全世界都奉行一個中國原則」，而模里西斯等國就是聽中共的話，告訴你什麼叫一中原則，即只有中華人民共和國才叫做中國，而台灣是中國的，台灣沒有總統。

梁文傑指出，模里西斯等國跟隨中共意志，認為台灣沒有總統，所以沒有總統專機可以申請飛航路線。按照鄭麗文的講法，全世界都奉行一個中國原則的話，「她應該要興高采烈」，「她應該要說模里西斯這些國家都是對的，甚至要發賀電過去表示感謝，那為什麼她會說外交挫敗？」他表示不懂。

梁文傑表示，這次的情況是有史以來第一次，我們並沒有申請要去模里西斯這些國家。但是，他們用一中原則的理由來拒絕我們的總統專機過境，對全體台灣人民來說，當然都是覺得憤憤不平。但是，鄭麗文作為最大在野黨的主席，在這個問題上面，「我們實在不太知道她到底是站在哪一邊」。

梁文傑提到，國台辦在昨天記者會上講得很明確，「中華民國沒有總統」，意即中華民國不存在。鄭麗文前一陣子在南京中山陵講中華民國幾年幾年，就以為中共可以容忍中華民國存在，回來後又說中國國家主席習近平對台灣有多寬大，很尊重台灣的制度和生活方式，「經過這次事件，沒有人會相信」。

他說，「希望鄭主席不要再幫中共塗脂抹粉」，這一件事情，中共的立場是很清楚的，就是沒有中華民國，不承認中華民國，中華民國沒有總統。