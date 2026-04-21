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賴清德暫緩出訪友邦 歐盟：領空管理不應成政治手段

中央社布魯塞爾21日專電
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歐洲聯盟。（路透）
歐洲聯盟。（路透）

因部分國家無預警取消專機飛航許可，台總統賴清德出訪友邦史瓦帝尼的行程暫緩。歐盟發言人今天表示，領空管理的相關決定應透明且可預測，並以安全與穩定為考量，不應被作為達成政治目的的手段。

歐盟發言人回應中央社時表示，已經獲悉賴清德出訪專機的領空飛航許可遭到撤銷一事。

該名發言人指出，飛越領空權是國際民航的基礎，領空管理的可預測性與中立性，對於航空安全、經貿往來及外交關係皆至關重要。儘管各國對其領空擁有主權，但相關的決定應以透明且可預測性為基礎，並以航空安全與營運穩定為首要考量。這一類的決定不應被作為達成政治目的的手段。

這名發言人強調，歐盟高度重視在「芝加哥公約」（Chicago Convention）的框架下，國際民用航空維持安全、有序且可預測的運作方式。

賴清德原訂4月22日至27日訪問非洲友邦史瓦帝尼王國，不過21日晚間總統府秘書長潘孟安晚間臨時召開記者會指出，總統出訪專機航程途經塞席爾、模里西斯與馬達加斯加等3國臨時取消飛航許可，經考量元首安全、訪團飛航安全，決定行程暫緩。

總統府聲明指出，這種在國際間絕無僅有，以脅迫手段威逼第三國改變其主權決定之行為，不僅衝擊飛航安全、違反國際相關規範及慣例，更是對他國內政的公然干預，破壞區域現狀，傷害台灣人民感情。對於北京當局的粗暴行徑，中華民國政府予以強力譴責。

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