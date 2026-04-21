賴清德出訪因中國干預暫緩 台政院：朝野應一致表達譴責

台行政院發言人李慧芝。圖／台行政院提供，資料照片

台總統府晚間宣布，總統賴清德 原訂22日出訪非洲友邦史瓦帝尼王國，但行程因中國干預而暫緩。行政院表示，在中國當局不斷升高打壓力道的此刻，朝野應共同一致對外，表達譴責立場，民眾也應團結一致，堅定支持台灣拓展國際空間。

行政院長卓榮泰 也在臉書表示，中國粗暴打壓台灣國際空間，只會阻斷雙方交流管道，若一再宣稱全球奉行一中，會讓中國找到更多藉口。他更強調，屈膝了就抬不起頭、躺平了就走不出去。

總統府晚間臨時舉行記者會，總統府秘書長潘孟安宣讀總統府聲明指出，賴總統出訪專機航程途經的塞席爾、模里西斯與馬達加斯加等3國臨時取消飛航許可，經考量元首安全、訪團飛航安全，決定行程暫緩，賴總統另將指派特使出席史瓦帝尼雙慶典活動。

行政院發言人李慧芝透過媒體群組表示，中國當局以經濟脅迫等手段，施壓第三國改變其主權決定，進而取消賴總統專機飛航許可，行政院強烈譴責中國當局粗暴行徑。

李慧芝指出，元首出訪行之有年，相關作法均依國際慣例辦理，此次中國當局施壓干預他國決策，不僅持續打壓台灣的國際參與空間，甚至將造成元首飛航安全影響，此等粗暴行徑，不僅在國際社會絕無僅有，更是嚴重破壞區域和平穩定。

李慧芝強調，中華民國台灣是主權國家，有權利走向世界，這項權利不容被否定，也無任何國家可以加以阻撓。中國當局不斷升高打壓力道，此時此刻，朝野應共同一致對外，表達譴責立場，民眾也應團結一致，堅定支持台灣拓展國際空間，持續走向世界。