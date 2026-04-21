我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「BTS之父」房時赫涉詐欺獲利逾億 韓警聲請逮捕

川普說將和伊朗達成很棒協議 道瓊漲逾300點

鄭習會後賴清德出訪遭干擾 府：證明中國假善意真威脅

中央社台北21日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台總統賴清德原預計22日直飛訪問非洲友邦史瓦帝尼王國，總統府秘書長潘孟安（圖）2...
台總統賴清德原預計22日直飛訪問非洲友邦史瓦帝尼王國，總統府秘書長潘孟安（圖）21日晚開記者會說明。中央社

台總統賴清德原訂22日起訪問非洲友邦史瓦帝尼王國，總統府秘書長潘孟安今天表示，出訪行程確定因中國干預而緊急延緩，這在過往絕無僅有，而北京當局對外宣稱對台有善意、兩岸要和平，此次則可證明中國善意是假的、威脅是真的。

今年是台灣與史瓦帝尼建交58周年，為慶祝史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）登基40周年，以及史王58歲華誕慶典，史瓦帝尼4月24日到4月26日有一系列慶祝活動，賴清德原預計22日至27日直飛訪問非洲友邦史瓦帝尼王國。不過，潘孟安、國安會秘書長吳釗變、外交部次長吳志中、總統府發言人郭雅慧晚間舉行臨時記者會，說明賴清德出訪遇中國干預而緊急延緩。

潘孟安表示，因應緊急情勢變化，賴清德出訪專機航程途經的塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等3國臨時取消飛航許可，經國安團隊慎重評估，考量元首安全、訪團飛航安全，因此決定行程暫緩，賴清德另外將指派特使出席史瓦帝尼國家雙慶活動。

潘孟安說，3國是無預警、無端取消專機飛航許可，而實際原因是中國當局以經濟脅迫在內的強力施壓，以脅迫手段威逼第三國決定主權行為，衝擊飛航安全違反國際相關規範與慣例，更是公然干預他國內政破壞區域現狀，這在國際間絕無僅有也傷害台灣民眾感情，中華民國政府強力譴責。

他強調，中華民國台灣是主權國家、是世界的台灣，2300萬台灣人有權走向世界，沒有任何國家有權利阻擋，也感謝連日協助台灣的理念相近國家。

媒體詢問，在鄭習會（國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會面）後遇到此事，是否會認為中國善意是假。潘孟安則說，中國破壞台海、區域和平穩定永遠都沒有理由、說一套做一套，這就是威權、霸權國家的常態跟心態，且長期以來，中國在第一島鏈、台海周邊的軍演、騷擾不減反增也引發國際關注。

潘孟安表示，北京當局對外宣稱對台有善意、兩岸要和平，卻持續威脅打壓台灣，再三傷害台灣民眾情感，此次也能證明中國善意是假的、威脅是真的，中華民國政府強力譴責北京當局做法，也再次強調，台灣有權利走向世界，世界也更需要台灣的貢獻，中國的打壓跟阻擋，影響不了台灣民眾走向世界的決心。

出訪前夕緊急延緩行程，潘孟安指出，這翻開中華民國歷史，或是放諸全世界皆絕無僅有，這種霸權國家影響其他主權國家、影響他想要統戰的國家的做法過往很少看到，也凸顯北京當局的惡意是司馬昭之心路人皆知。

至於未來特使層級為何，他則說，特使人選安排正在與史瓦帝尼討論中，也會彼此尊重，避免相關行程因為中國惡意破壞影響兩國情誼，特使人選等賴清德公告後會對外說明。

世報陪您半世紀

賴清德

上一則

襪子訂單瘋湧入 台南百年布莊驚嚇 功臣竟是日本巨星

下一則

接見NASA太空人林琪兒 蕭美琴盼人才投入太空領域

延伸閱讀

賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可

賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可
緊急暫緩出訪史瓦帝尼 賴清德發聲：中國打壓行為傷害台灣人民感情

緊急暫緩出訪史瓦帝尼 賴清德發聲：中國打壓行為傷害台灣人民感情
賴清德出訪行程突喊卡 綠營批中國施壓干預外交

賴清德出訪行程突喊卡 綠營批中國施壓干預外交
賴清德22日出訪史瓦帝尼 不過境、不飛越中東地區

賴清德22日出訪史瓦帝尼 不過境、不飛越中東地區

熱門新聞

台塑海運旗下的超大型原油輪君善輪已通過荷莫茲海峽。圖為一艘油輪18日停在荷莫茲海峽，非新聞當事人事物。(美聯社)

滿載200萬桶原油油輪突破封鎖奔赴台灣 足供台灣半個月用量

2026-04-19 23:35
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

挖角台積電工程師 特斯拉在台招聘給薪被指「狀況外」

2026-04-18 02:29
前總統馬英九。(本報資料照片)

馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由

2026-04-14 09:35
中華民國前總統馬英九。（本報資料照片）

稱2年前發現馬退化 楊渡：為了馬英九 基金會請熄燈吧

2026-04-13 22:00
2015年馬習會，前總統馬英九（左）、中國國家主席習近平（右）握手。（本報系資料照）

蕭旭岑揭馬習會協調到當天早上 習近平1句話才令他們放心

2026-04-18 09:15
THE BODY SHOP（美體小舖）台灣區創辦人黃慧娟（右二）。圖／本報系資料照片

台「美容界教母」做醫美身亡 獨子悲痛求償獲賠361萬

2026-04-20 15:22

超人氣

更多 >
稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅

稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅
付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了

付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了
台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜

台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜
為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光

為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光
居家清潔5習慣 洗手台用牙膏、地板不沾灰塵有妙招

居家清潔5習慣 洗手台用牙膏、地板不沾灰塵有妙招