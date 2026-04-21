鄭習會後賴清德出訪遭干擾 府：證明中國假善意真威脅

台總統賴清德原預計22日直飛訪問非洲友邦史瓦帝尼王國，總統府秘書長潘孟安（圖）21日晚開記者會說明。中央社

台總統賴清德 原訂22日起訪問非洲友邦史瓦帝尼王國，總統府秘書長潘孟安今天表示，出訪行程確定因中國干預而緊急延緩，這在過往絕無僅有，而北京當局對外宣稱對台有善意、兩岸要和平，此次則可證明中國善意是假的、威脅是真的。

今年是台灣與史瓦帝尼建交58周年，為慶祝史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）登基40周年，以及史王58歲華誕慶典，史瓦帝尼4月24日到4月26日有一系列慶祝活動，賴清德原預計22日至27日直飛訪問非洲友邦史瓦帝尼王國。不過，潘孟安、國安會秘書長吳釗變、外交部次長吳志中、總統府發言人郭雅慧晚間舉行臨時記者會，說明賴清德出訪遇中國干預而緊急延緩。

潘孟安表示，因應緊急情勢變化，賴清德出訪專機航程途經的塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等3國臨時取消飛航許可，經國安團隊慎重評估，考量元首安全、訪團飛航安全，因此決定行程暫緩，賴清德另外將指派特使出席史瓦帝尼國家雙慶活動。

潘孟安說，3國是無預警、無端取消專機飛航許可，而實際原因是中國當局以經濟脅迫在內的強力施壓，以脅迫手段威逼第三國決定主權行為，衝擊飛航安全違反國際相關規範與慣例，更是公然干預他國內政破壞區域現狀，這在國際間絕無僅有也傷害台灣民眾感情，中華民國政府強力譴責。

他強調，中華民國台灣是主權國家、是世界的台灣，2300萬台灣人有權走向世界，沒有任何國家有權利阻擋，也感謝連日協助台灣的理念相近國家。

媒體詢問，在鄭習會（國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會面）後遇到此事，是否會認為中國善意是假。潘孟安則說，中國破壞台海、區域和平穩定永遠都沒有理由、說一套做一套，這就是威權、霸權國家的常態跟心態，且長期以來，中國在第一島鏈、台海周邊的軍演、騷擾不減反增也引發國際關注。

潘孟安表示，北京當局對外宣稱對台有善意、兩岸要和平，卻持續威脅打壓台灣，再三傷害台灣民眾情感，此次也能證明中國善意是假的、威脅是真的，中華民國政府強力譴責北京當局做法，也再次強調，台灣有權利走向世界，世界也更需要台灣的貢獻，中國的打壓跟阻擋，影響不了台灣民眾走向世界的決心。

出訪前夕緊急延緩行程，潘孟安指出，這翻開中華民國歷史，或是放諸全世界皆絕無僅有，這種霸權國家影響其他主權國家、影響他想要統戰的國家的做法過往很少看到，也凸顯北京當局的惡意是司馬昭之心路人皆知。

至於未來特使層級為何，他則說，特使人選安排正在與史瓦帝尼討論中，也會彼此尊重，避免相關行程因為中國惡意破壞影響兩國情誼，特使人選等賴清德公告後會對外說明。