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日本7.7強震 台外交部向日方表達隨時準備提供協助

中央社台北20日電
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台外交部。(本報系資料照)
台外交部。(本報系資料照)

日本東北發生規模7.7強震，台外交部今天表示，駐處尚未接獲旅日民眾、僑民及留學生受災資訊，並已於第一時間致電日本台灣交流協會台北事務所，表達慰問及隨時準備提供協助之意。

日本東北今天發生強震，目前地震規模上修至7.7，當局發布了「北海道．三陸沖後發地震（餘震）注意情報」，警告發生規模8.0或以上地震的風險增加。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部極為關心日本發生強震後的災損狀況，已於第一時間致電日本台灣交流協會台北事務所，表達慰問及隨時準備提供協助之意。

外交部提到，地震發生後立即指示駐日本代表處及駐札幌辦事處，瞭解災情及台灣民眾受困狀況。日本首相高市早苗呼籲沿海居民「立即前往高地或避難大樓等安全場所避難」，官房長官木原稔亦召開臨時記者會說明，目前核電廠相關設施並未出現異常。日本NHK等媒體持續報導新幹線停駛及部分地區停電等相關情形。

外交部說，已指示駐日本代表處及駐札幌辦事處，主動聯繫台灣當地僑會（團）及留學生並提醒注意安全。截至目前，尚未接獲台灣旅日民眾、當地僑民及留學生相關受災資訊。若民眾在當地遭遇緊急情況，請立即撥打急難救助手機號碼（駐日本代表處+81-80-1009-7179或+81-80-1009-7436、駐札幌辦事處+81-80-1460-2568）。

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