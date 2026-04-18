陸對台釋利多 民進黨立委憂拒接恐傷選情

鄭習會後，中國大陸提出10項對台措施，綠營內出現「到底要不要接球」的兩股力量拉扯，中央有國安會等政府高層持續扮演「踩煞車」角色，並強調這是看似利多的糖衣毒藥，後患無窮；但綠營地方民代，特別是中南部綠委則面臨相當壓力指出，基層對大陸釋出經濟紅利仍有渴望，中央若以國安考量斷然拒絕，不僅難向民眾交代，更怕傷及年底選情。

綠營原先預期，鄭習會加深國民黨 親中標籤，有機會成為年底地方選舉，藍綠氣勢消長的轉捩點，民進黨 立委王世堅 更說「（國民黨主席）鄭麗文是上帝送給民進黨最好的禮物」；但黨內事後評估，對縣市長選情加分有限，且陸方提出開放觀光和農漁產等措施，對基層仍有吸引力，應提防組織票鬆動。

據了解，綠營在鄭習會後得分有限，且已開始防範陸方提出的對台10項措施，可能造成的失分。黨政人士表示，陸方這次提出的對台措施幾乎清一色都是曾施行過的「老招」，後來中斷的原因都是陸方單方面出於政治因素，說斷就斷，國安相關單位評估，這種不可永續且不確定性的交流，若照單全收最後傷及的還是台方。

執政高層的考量與基層面臨的現實挑戰並不一致。一位來自農業縣市的民進黨立委說，所謂台灣景氣史上最佳，其實都集中在科技業；農漁業和觀光業近年表現並不理想，很大一部分原因就是少了大陸市場；雖然農漁民也知道大陸市場伴隨風險，但其不可取代性確實存在。

民進黨立委指出，若真有哪個自由民主陣營市場，能吃下大陸流失的市場或填補陸客缺口，讓農漁民、旅宿業無痛轉單，現實狀況就是做不到，陸方在此時祭出優惠措施，對基層還是具有吸引力，特別是這些族群有相當比率還是綠營支持者。

該名綠委呼籲，賴政府應該提出應對措施，而不是看著陸方打出對台政策老招，卻依舊在基層能夠得分，進而助攻藍營的選情；若政府能提出對等的優惠補助政策，將有助於鞏固綠營士氣與民心。

但綠營看此舉也非鐵板一塊，民進黨處理兩岸事務人士表示，觀光和陸生政治性低，是民進黨設定和對岸「健康有序交流」的優先選項，這回10項對台措施未提及陸生議題，但觀光部分是有機會解冰的。