我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

少女陳屍特斯拉案發7個月後 歌手D4vd涉謀殺被捕

伊朗對所有商船開放荷莫茲海峽…今日5件事

日艦通過台灣海峽 台國防部：有效掌握海空動態無評論

中央社台北17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本海上自衛隊護衛艦「雷號」（舷號DD-107）17日通過台海。圖／擷自日本防衛...
日本海上自衛隊護衛艦「雷號」（舷號DD-107）17日通過台海。圖／擷自日本防衛省自衛隊官網

日本海上自衛隊護衛艦「雷」號今天通過台灣海峽，國防部晚間表示，國軍運用聯合情監偵手段，針對台灣周邊海、空動態，均能有效掌握，對個案細節沒有評論。

中國外交部指日本自衛隊艦艇今天進入台灣海峽活動，已向日方提出強烈抗議。解放軍東部戰區晚間通報，日本「雷」號護衛艦自凌晨4時2分至下午5時50分通過台灣海峽，東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。

台國防部晚間對此表示，國軍運用聯合情監偵手段，針對台灣周邊海、空動態，均能有效掌握，對個案細節沒有評論。

台大副教授郭銘傑在粉專3D lab發文指出，這些行動通常基於「聯合國海洋法公約」所體現的航行自由原則，並透過實際通行來維持對國際水域使用權的主張。

郭銘傑表示，日本此次行動可被視為延續既有國際實踐的一種表現，同時也意味著除美國之外，其他區域行為體開始以類似方式參與台海相關議題；相較過去主要由美國主導的航行行動，日本的參與進一步提升此類行動的政治與戰略意涵。

郭銘傑指出，日本軍艦此次通過台海，不僅延續以美國為代表的航行實踐，也顯示此類行動正逐步擴散至其區域國家，將台海的價值規範衝突由大國雙邊戰略競爭、演化為區域多邊安全合作。在此過程中，各方如何在維持戰略訊號、避免誤判與控制升級之間取得平衡，將成為影響區域穩定的重要因素。

日本 台大

上一則

「一家三口」已成過去式 台灣房市新時代來臨

下一則

原本要低調…卓榮泰WBC觀戰惹日方不滿 感到「被背叛」

延伸閱讀

惡化之際⋯日自衛隊艦艇今進入台灣海峽 中國：危險圖謀

惡化之際⋯日自衛隊艦艇今進入台灣海峽 中國：危險圖謀
美議員提案強化台灣海底電纜韌性 反擊中共破壞

美議員提案強化台灣海底電纜韌性 反擊中共破壞
憲法現狀 維持台海安全最可行

憲法現狀 維持台海安全最可行
美採海上封鎖…中東戰爭灰色升級易失控

美採海上封鎖…中東戰爭灰色升級易失控

熱門新聞

前總統馬英九。(本報資料照片)

馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由

2026-04-14 09:35
童子賢說，台灣的液化天然氣（LNG）存量最多只有11天，發電上需要每天都有船到港，若有十天LNG無法靠岸，則台灣面臨供電危機。圖為一艘LNG運輸船15日駛離荷蘭港口。(歐新社)

童子賢：台灣不要浪費荷莫茲海峽這場能源危機

2026-04-09 20:33
TVBS是否易主還有待官方消息公布。圖／摘自官網

吳安琪在中國旅遊時得知被裁員 傳2大金控出手要搶TVBS

2026-04-12 11:50
針對南韓電子入境卡錯列CHINA（TAIWAN）爭議，南韓頁面今天已經刪除「前一出發地」及「下一目的地」欄位。圖／聯合報系資料照片 袁寬仁

南韓電子入境卡系統誤列事件終告結：台暫緩更改措施

2026-04-10 16:23
中華民國前總統馬英九。（本報資料照片）

稱2年前發現馬退化 楊渡：為了馬英九 基金會請熄燈吧

2026-04-13 22:00
台北市長蔣萬安上午參加2026台北電器空調影音3C大展受訪。(記者楊正海／攝影)

「鄭習會」陸卻宣布黃海實彈射擊 蔣萬安10字回應

2026-04-09 22:29

超人氣

更多 >
曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償
熬過苦難3生肖運勢翻轉 屬鼠貴人助攻、他財運爆發

熬過苦難3生肖運勢翻轉 屬鼠貴人助攻、他財運爆發
美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機

美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機
20中國學者持有效簽證被拒入美 中方：別從西雅圖機場入境

20中國學者持有效簽證被拒入美 中方：別從西雅圖機場入境
走線華男打工離世 律師:他被「如垃圾般對待」

走線華男打工離世 律師:他被「如垃圾般對待」