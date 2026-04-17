日艦通過台灣海峽 台國防部：有效掌握海空動態無評論

日本海上自衛隊護衛艦「雷號」（舷號DD-107）17日通過台海。圖／擷自日本防衛省自衛隊官網

日本 海上自衛隊護衛艦「雷」號今天通過台灣海峽，國防部晚間表示，國軍運用聯合情監偵手段，針對台灣周邊海、空動態，均能有效掌握，對個案細節沒有評論。

中國外交部指日本自衛隊艦艇今天進入台灣海峽活動，已向日方提出強烈抗議。解放軍東部戰區晚間通報，日本「雷」號護衛艦自凌晨4時2分至下午5時50分通過台灣海峽，東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。

台國防部晚間對此表示，國軍運用聯合情監偵手段，針對台灣周邊海、空動態，均能有效掌握，對個案細節沒有評論。

台大 副教授郭銘傑在粉專3D lab發文指出，這些行動通常基於「聯合國海洋法公約」所體現的航行自由原則，並透過實際通行來維持對國際水域使用權的主張。

郭銘傑表示，日本此次行動可被視為延續既有國際實踐的一種表現，同時也意味著除美國之外，其他區域行為體開始以類似方式參與台海相關議題；相較過去主要由美國主導的航行行動，日本的參與進一步提升此類行動的政治與戰略意涵。

郭銘傑指出，日本軍艦此次通過台海，不僅延續以美國為代表的航行實踐，也顯示此類行動正逐步擴散至其區域國家，將台海的價值規範衝突由大國雙邊戰略競爭、演化為區域多邊安全合作。在此過程中，各方如何在維持戰略訊號、避免誤判與控制升級之間取得平衡，將成為影響區域穩定的重要因素。