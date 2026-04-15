鄭麗文談習近平「很放鬆」盼朝野能對話

國民黨主席鄭麗文15日談到訪陸行程，表示兩岸和平穩定是共同攜手努力的目標。（記者曾吉松／攝影）

國民黨 主席鄭麗文結束訪陸行，昨首次主持國民黨中常會，她強調，台灣有獨特、不可取代的戰略價值，可以扮演主動的角色，取得話語權。她再次喊話賴清德總統，國共兩黨可坐下來談，為何民進黨 和在野黨不能面對面溝通？

身兼民進黨主席的賴清德總統昨天在民進黨中執會表示，對和平要有理想，不能有幻想。和平不是以主權的妥協和退讓，將台灣納入一中框架，跟獨裁政權走在一起就可以達到。以和平包裝統一，不僅違背民意，也會帶給台灣無窮後患。

賴總統指出，國共會談已經結束，希望在野黨盡速審查、通過總預算、強化國防特別條例。但對鄭麗文提出的面對面溝通一事並未回應。

鄭麗文昨早接受廣播專訪談訪陸成果。她提及，中共總書記習近平 在她致詞後的回應大量脫稿，「真情流露，很放鬆」；習說他充分理解兩岸隔離那麼久，台灣已發展出完全不同的社會制度與生活方式，但「台灣是不是對大陸現在所有的成就，也應該肯定、應該尊重？」這句話講到她心坎底。

話鋒一轉，鄭麗文也說，很無奈，回到台灣，提到「鄭習會」，府院黨都講「習鄭會」，是誰在矮化自己？她先前對賴總統的喊話也是誠懇的，「如果他願意從我的口中聽到對大陸的看法、理解跟訊息，我非常願意，但我當然知道他很抗拒」。

鄭麗文說，如果賴總統不願談兩岸的事，起碼台灣內部的憲政僵局，也可以談，還有眾多重要法案必須推行，非常誠懇地向民進黨遞出橄欖枝；她這個人很務實，沒有想一次到北京就解決所有問題；同理，她沒有期待跟賴見一面，問題就統統解決，但連這都不願意給彼此一個機會嗎？

鄭麗文在國民黨中常會說，台灣有獨特、不可取代的戰略價值，在重要的區域政治裡，兩岸關係是重中之重，台灣不能淪為地緣政治大國博弈的籌碼、棋子，台灣的命運、兩岸的命運，是掌握在自己的手中。鄭麗文說，兩岸事務絕非國民黨的專利，「我們願意打前鋒」。

鄭麗文再度喊話民進黨執政當局、賴清德總統，放下個人的成見跟得失，為了整個國家、民族的未來以及和平大業，如果國共兩黨都可以坐下來談，為什麼民進黨跟在野黨不能夠坐下來面對面溝通？她祝福賴總統出訪順利，「麗文可以等你出訪回來」。

鄭麗文說，她見習近平時，習也表達在九二共識、反對台獨的基礎上，所有台灣的黨派都張開雙臂誠摯歡迎。她希望台灣的內耗早日停止，無謂惡鬥早日停息。她看到國民黨立院黨團的戰將們都非常心疼。這麼優秀的問政人才，不應該把時間精力浪費在無謂的惡鬥、內耗、口水，他們何嘗不希望展現自己的專業，為台灣人民、社會謀福祉，提出進步法案。無奈在台灣的政治環境裡，必須每一個都文武雙全。

鄭麗文說，她由衷祝福賴總統這次出訪一切順利圓滿，「麗文可以等你出訪回來，就算你不願意談兩岸，國內的憲政僵局也片刻都不該再耽擱了」。眾多重要法案必須推行。非常誠懇地向民進黨遞出橄欖枝，希望民進黨的朋友們、賴總統能夠看見、聽見來自她誠摯的12萬分的誠意，讓台灣的民主可以繼續深化、鞏固、順利運作下去。如果真的在乎、愛護台灣的民主成就，請不要再做傷害台灣民主的事情。

鄭麗文說，所有有助於台灣民主、內部團結、兩岸和平的事情，她都願意做，兩肋插刀、在所不惜。所有對台灣的民主、台灣的和解、台灣的發展、兩岸的和平有幫助的人，她都願意見。