軍購特別條例無共識 台立院下周先排國防部專報再協商

台立法院長韓國瑜15日下午召集朝野黨團協商115年度中央政府總預算案及軍購特別條例草案，國防部長顧立雄（前右）等部會首長列席，會前閱讀相關資料。中央社

台立法院長韓國瑜 今天召集朝野黨團協商國防特別條例草案，但朝野仍無法達成共識。韓國瑜表示，請立法院外交及國防委員會輪值召委陳冠廷在20日安排國防部 專案報告，他會在下周再次召集黨團協商，並請朝野黨團針對採購項目跟經費先行溝通。

立法院外交及國防委員會、財政委員會聯席會議日前初審通過行政院、民眾黨及國民黨版的國防特別條例草案，但關鍵條文均未達成共識，保留送黨團協商。立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委陳冠廷9日召集黨團協商，但因國民黨無代表出席，無法取得共識。

立法院長韓國瑜今天下午召集朝野黨團協商，討論總預算案以及國防特別條例草案。民眾黨團副總召王安祥表示，對於特別條例草案，民眾黨團同意可以先從軍購著手，也希望國防部能夠提供更多有利於討論的資料，也許有助於朝野對於較明顯的項目可以有些共識。

國民黨團首席副書記長許宇甄指出，國民黨一向支持國防，也支持必要的對美軍購，但嚴格監督審查是立委的職責，軍事採購一定要公開透明，不能急迫，制度也不能失守，這是國民黨團最核心的立場。

許宇甄表示，國民黨團所提的新台幣3800億元+N的版本，就是先把未來可能的對美軍購預先放入，待美國提出正式發價書後，就可以馬上編列相關預算。國民黨團也擔憂重演拉法葉案等弊端，認為商購項目應放入年度預算，才不會產生太大的疑慮。

民進黨團書記長范雲指出，行政院提出的國防特別條例草案不是只有對美軍購，而是很重要的系統升級，要強化台灣的防衛韌性跟不對稱戰力，這不只是國防部的需求，也是對盟友宣示，台灣有自我防衛的決心。

范雲表示，行政院版8年1.25兆元的預算規模只是天花板，而在野黨憂慮財務衝擊可以每年檢討。如果依照在野黨所提的版本，特別條例草案將只剩軍購，為什麼台灣之盾的系統升級、非紅供應鏈、國內無人機產業不值得支持，希望在野黨可以支持院版。

由於歷時近一小時的討論，朝野都無法凝聚共識，列席的國防部長顧立雄表示，現在對於特別條例草案的討論跟特別預算案有點卡在一起，國防部願意再來立法院外交及國防委員會進行專案報告，會提出一些自製跟商購的項目，也許可以讓立委更全盤了解實際內容。

民進黨團總召蔡其昌指出，他已請外交及國防委員會下周輪值召委陳冠廷在20日就排專報，事先讓大家了解商購內容，或許有助於大家的溝通。

韓國瑜宣布，下周就兵分二路，請陳冠廷在委員會安排國防部專報，而他會負責在下周再次召集黨團協商，但誠懇建議朝野黨團幹部，針對特別條例草案內的採購項目跟經費，請大家在協商前能夠先行溝通。