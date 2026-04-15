蕭美琴：和平靠實力 提高國防支出確保台海和平

台副總統蕭美琴。圖／聯合報系資料照

台副總統蕭美琴今天接見美國智庫「外交關係協會」訪團時表示，面對日趨複雜的國際地緣政治挑戰，台灣深信「和平靠實力」，將逐步提升國防支出以確保台海和平與穩定，並持續積極參與國際事務成為一股良善力量，分享經驗並做出貢獻。

台總統府今天發布新聞稿表示，蕭美琴上午接見美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations, CFR）訪問團致詞時首先歡迎訪團到台灣，訪團成員涵蓋國際關係學者及商業、投資領域的專業人士，雙方有機會就共同關心的議題進行對話。

蕭美琴表示，近年台美經濟夥伴關係出現結構性轉變，雙方在投資、貿易與產業合作極為密切。過去一年，台灣與各國都面臨關稅等不確定因素挑戰，但台灣去年GDP成長率達8.68%，在已開發國家中是相當亮眼的表現，令人振奮。

蕭美琴指出，台灣產業優勢聚焦於半導體及科技領域，同時涵蓋支撐全球人工智慧（AI）發展的硬體需求。此外，台灣致力推動各產業均衡發展，總統賴清德也提出打造台灣成為亞洲資產管理中心等政策，並積極促進 AI導入服務業及各項產業，讓整體社會共享經濟成長的成果。

蕭美琴表示，全球局勢日趨複雜，俄烏戰爭提醒各國絕不能將和平視為理所當然。在強化自身實力與自我防衛方面，台灣還有許多工作要做，執政團隊深信「和平靠實力」，因此致力於提升國防預算，今年度將達GDP 3%，預計在2030年達到GDP 5%的目標。

蕭美琴指出，提升國防預算將用於國防改革及資源的有效運用，近年來台灣特別強化不對稱戰力建構，以避免衝突發生及確保台海和平與穩定。

蕭美琴提到，台灣長期面臨參與國際組織的挑戰，這些相關領域攸關全球利益，需仰賴各國共同合作方能有效因應；儘管面臨干擾與政治上的重重困難，台灣仍持續秉持積極參與國際事務的立場，努力成為一股良善的力量，不僅為全球各項人道工作做出貢獻，也與世界各地的盟友及理念相近的夥伴分享台灣在發展中小型企業、推動婦女賦權等諸多領域的經驗。