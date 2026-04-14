「胖周瑜」回歸？鄭文燦出庭驚見大肚腩 他回應了

海基會前董事長鄭文燦被控時任桃園市長涉貪，今起桃園地院合議庭進入實質審理，鄭文燦出庭時，撐開西裝外套的肚子頗明顯，面對追問體重，他坦承「冬天過年吃太好、夏天就會瘦回來了！」(記者陳恩惠／攝影)

海基會前董事長鄭文燦 被控時任桃園市長收賄涉貪案，桃園地院今起進入實質審理，距前次第12度出庭不過時隔3個月，鄭文燦在家苦練核心肌群的結實身材有些變形，大肚腩明顯隆起，面對追問體重增加的神祕數字，他靦腆地笑稱「冬天過年吃太好，夏天就會瘦回來了」。

海基會前董事長鄭文燦被控時任桃園市長涉貪，今起桃園地院合議庭進入實質審理，鄭文燦出庭時，撐開西裝外套的肚子頗明顯，面對追問體重，他坦承「冬天過年吃太好、夏天就會瘦回來了！」(記者陳恩惠／攝影)

桃園地方法院今針對鄭文燦涉嫌於華亞科技園區土地擴大案收賄500萬元(新台幣，約16.8萬美元)案，正式進入實質審理程序，庭訊重點聚焦於關鍵汙點證人、同案被告廖力廷的交互詰問，檢辯各自進行詰問時，提及不當訊問時「異議」聲不斷，雙方互別苗頭，針對取款行賄細節，幫廖力廷釐清「政治獻金」的意義進行詳盡釐清。

儘管台塑集團前總經理楊兆麟的豪華律師團欲發起反詰問，審判長潘政宏考量已屆傍晚5時30分，法官、律師與被告皆面露疲態，當庭諭知審理暫告段落，原定下月12日交互詰問證人廖俊松的庭期順延，當天上午將繼續針對廖力廷進行未完的詰問。

相較於法庭內的嚴肅氣氛，法庭外最令大眾議論的莫過於鄭文燦的體態變化。自2024年8月28日清晨交保時的暴瘦驚艷外界後，距離前次準備程序出庭不過時隔三個月，鄭文燦原本收緊的腰線竟然消失，合身西裝下的大肚腩格外搶眼，民眾耳語「胖周瑜回來了！」

傍晚庭訊結束步出法院時，媒體一擁而上，話題不再管貪汙官司，而是頻頻打探「可以問體重嗎？」、「市長您是不是又…又回去了？」、「增加多少？」、「回去原本的尺寸嗎？」面對體重話題，戴著口罩的鄭文燦一臉糾結，禁不住追問，終於鬆口回應「冬天過年吃比較好啦！」 然後信誓旦旦地補上一句「夏天就會瘦回來了！」隨即驅車離去。