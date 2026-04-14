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蕭旭岑：鄭麗文路線確立 讓藍營有更強論述底氣

中央社台北14日電
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國民黨副主席蕭旭岑。圖／聯合報系資料照片
國民黨副主席蕭旭岑。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席鄭麗文結束訪問中國之旅，國民黨副主席蕭旭岑今天說，國民黨「鄭麗文路線」已確立，這路線能讓藍營候選人有更強的論述底氣，更有助於反擊民進黨的「抗中保台」，一切都是為了幫助國民黨在2028重返執政。

鄭麗文7日至12日訪問中國大陸，並與中共總書記習近平舉行「鄭習會」。

蕭旭岑今天在接受網路節目訪問時表示，鄭麗文為國民黨、為台灣立足，走出一條新的路線，「鄭麗文路線」確實已經存在，而這對國民黨也都是好事，因為國民黨的支持者對此次訪中的看法一致，未來的2026年底選舉、2028的總統大選絕對都是正面幫助。

蕭旭岑指出，鄭麗文路線讓國民黨的參選人有勇氣、有論述，面對對手的各項論述攻擊，包含抗中保台，這個路線讓大家都更有底氣。國民黨是在為台灣人爭取權利，未來鄭麗文也一定會協助國民黨重返執政，用優秀的政策、候選人以及藍白合等都是最關鍵的。

至於2028鄭麗文有無可能參選總統，蕭旭岑認為，鄭麗文的目標跟理想非常明確，就是協助國民黨重返執政，除了這個外，他沒聽過或想到其他各種各樣的想法。

此外，針對馬英九基金會近期發生的諸多事件，蕭旭岑回應，關於此次的風波，他完全尊重基金會內的董事會的調查，也希望趕快對他展開約談，因為有很多事情只要有調查，一定會真相大白；他絕對禁得起檢驗，但更希望這件事不要再傷害到前總統馬英九。

民進黨 中共 習近平

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