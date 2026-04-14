台灣年底引進千名印度勞工？藍營批：民進黨只顧討好業者

台灣今年底有機會引進首批一千名印度移工，台勞動部長洪申翰昨表示，引進與否有兩個前提，包含企業端的需求以及印方執行方案能否符合台方的要求和把關。(本報系資料照)

台灣今年底有機會引進首批一千名印度 移工，勞動部長洪申翰昨表示，引進與否有兩個前提，包含企業端的需求以及印方執行方案能否符合台方的要求和把關。藍營則反嗆，引進移工對資方來說成本變低當然很好，但政府應要求業者給予消費者回饋，否則只討好業者，外部成本變成全民負擔沒道理。

國民黨 台北市議員楊植斗說，基層的確有缺工問題，和民生息息相關的餐飲業很難找到工讀生和正職業者，要不關門大吉，不然就只能漲價、幫員工調薪，如果有成本較低的勞工可以選擇，開門作生意的大老闆們，都會欣然接受。

楊植斗說，民進黨 為了討好企業，引進印度勞工，成本相對變低了，但消費者卻沒得到政府和企業的承諾，例如：營建業大量引進印度移工，房價是否也能適度降低，回饋揹房貸的年輕人；旅宿業引進印度移工當房務住宿是否該打個8折，讓國旅的價格更合理。

楊植斗說，一項政策應該要讓多數國民受惠，但至今沒聽到政府和企業的承諾，目前看來引進印度移工，開心的只有大老闆們，而逃逸移工帶來的外部成本，則要整個社會一起負擔，「有這種道理嗎？」