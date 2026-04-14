曾指高虹安拿柯文哲700萬 民眾黨開除李貞秀 高反應曝光

民眾黨中配立委李貞秀昨遭中評會開除黨籍，李貞秀先前因指控新竹市長高虹安(中)收創黨主席柯文哲700萬元及舉報其助理費案引發爭議。對此高虹安表示，關於這件事不想再次評論。(記者黃羿馨／攝影)

民眾黨 中配立委李貞秀昨遭中評會開除黨籍，李貞秀先前因指控新竹市長高虹安 收創黨主席柯文哲 700萬元(新台幣，約23.6萬美元)及舉報其助理費案引發爭議。對此高虹安表示，關於這件事不想再次評論，還是以市政為重。

李貞秀先前在個人頻道開設直播，指稱「高虹安拿了柯文哲700萬元」，被高虹安駁斥「子虛烏有」。李貞秀事後向高虹安道歉，表示因為情緒激動加上資訊混淆，才會給出這樣的數字，並澄清柯文哲募款都是用於黨務，沒進私人口袋。

民眾黨中央委員會認定該言論嚴重破壞政黨名譽，決議將其送交中央評議委員會裁處。民眾黨中評會昨天二度開會討論此案，會後發布聲明表示，依據全台數百名黨員具名檢舉、民眾黨中央委員會移請中評會處置，再經由立院黨團總召陳清龍檢具相關事證，中評會依「紀律評議裁決準則」第32條、第36條，開除李貞秀黨籍，該處分即日起生效。

民眾黨中評會指出，李貞秀有四大違紀事實，包括：諸多言論與行徑嚴重影響聲譽、破壞民眾黨和諧；連續性違紀；視國家公職與支持者託付於無物；以及嚴重違反黨紀與政治倫理；全體中評委認定其重創民眾黨形象，意圖將辭任公職作為對價，更是嚴重侵蝕政治誠信原則。