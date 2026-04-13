中國10涉台措施 卓榮泰：不讓美好幻想打擊台灣經濟

台行政院長卓榮泰表示，中國宣布十項惠台措施像是「一籃水果送好幾次」，說停就停讓各行各業深受其害。記者陳煜彬／攝影

中共 昨天發布「10項促進兩岸交流合作措施」，行政院長卓榮泰今天說，有人形容這是「一籃水果送好幾次」，但每次重要時刻就收回，台灣各行各業都深受其害，政府絕不讓這種美麗的幻想與謊言打擊台灣現在已穩定的經濟體制。

國民黨 主席鄭麗文 昨天下午結束中國訪問行程返台，中共中央台辦宣布多項涉台政策措施，包括推動恢復上海市及福建省居民赴台自由行試點、推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化等。

卓榮泰今天接見「墨爾本台灣同鄉會回國訪問團一行」時致詞表示，所謂「10項惠台措施」多數都是過去曾提過、也曾以各種莫需有理由停止，有人形容這是「一籃水果送好幾次」，每次去就拿一個籃子回來，裡面裝同樣水果，「這次可能多了2顆葡萄」。

卓榮泰表示，這種用同樣禮盒送來送去已經好幾次，每次重要時刻就收回，台灣農產、漁產及各行各業都深受其害。

卓榮泰指出，以澳洲為例，從2020年到2024年，因澳洲政府追究COVID-19（2019冠狀病毒疾病）起源而觸怒中國，中國就暫停進口澳洲紅酒、大麥、煤炭、龍蝦、銅礦等，原來的經貿管道說停就停，對所有產業造成極大傷害，經濟蒙受很多損失。

卓榮泰說，所以台灣過去幾年喝很多澳洲紅酒、吃澳洲龍蝦，就是發揮互相幫忙精神，不因某一個極權獨裁國家的獨斷動作，造成世界經濟秩序大亂，此例不用問今天台灣怎麼因應，就問過去澳洲如何因應，就能給全世界與台灣一個最好啟示。

卓榮泰指出，台灣政府會全面因應，協助國內廠商開闢更多國際市場、穩定來源，經濟部也協助廠商在國內以及跟理念相近國家創造更多設廠投資、合作交流經驗，且不只對高科技產業，也會全力協助中小微企業，絕不讓這種美麗的幻想與謊言打擊台灣現在已穩定的經濟體制。

此外，卓榮泰表示，政府編定8年400億美元的國防特別預算，但被一拖再拖，現在延到鄭麗文從中國回來後，「我們就眼睜睜地看，是要以台灣人民的意志為意志，還是帶回來違反台灣人主流意見的意志」。另外，新台幣3兆350億元的中央政府總預算到現在還沒付委，聽說本週會有進展，「我衷心期盼，我們也願意再一次來相信，為國家共同走朝野能夠合作的一個契機」。

卓榮泰指出，台灣需要從強化內政總預算開始。從強化國防的國防特別預算開始，也要強化全球關注台灣議題開始，讓台灣得到世界更多重視，台灣也會在科技、經濟等領域繼續貢獻。