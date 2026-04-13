民眾黨：李貞秀以辭職要對價補償 重創形象予以除名

民眾黨13日舉行中評會，決議開除立委李貞秀黨籍，李貞秀也失去不分區立委資格。會後李貞秀（圖）現身黨部樓下，接受媒體聯訪時表示，感謝大家的關心。中央社

民眾黨 中評委陳宥丞今天表示，民眾黨中評會委員一致決議，開除立委李貞秀黨籍，即日起生效。他說，李貞秀曾將辭任不分區立委當作對價，「要求必須有特定金額給她個人做補償」，重創民眾黨形象，因此予以除名處分。

陸配李貞秀身陷國籍及立委資格爭議，日前直播又提及新竹市長高虹安拿民眾黨創黨主席柯文哲 新台幣700萬元，遭移送民眾黨中央評議委員會裁處。

民眾黨下午召開中評會，李貞秀約在下午2時15分到場說明，並在3時30分離開。民眾黨中評委、台北市議員陳宥丞會後受訪時表示，經過中評委一致出席，明快、果決地一致性認為，李貞秀必須予以除名處分、即日起生效。

陳宥丞指出，經調查，李貞秀違規事實包括諸多言論嚴重影響黨譽、破壞和諧，且連續性違紀；讓大家最難過、最不能接受的是，李貞秀視國家公職、支持者託付於無物，在4月7日會議中，明確將辭任不分區立委，當作一個對價，「要求必須有特定金額給她個人做補償」，已嚴重違反國家公職倫理。

陳宥丞說，李貞秀今天在中評會也非常堅持，確實有以獲取金錢作為換取辭任不分區立委的前提，中評會認為李貞秀相關行為已重創民眾黨形象；任何公職都不可以被交易化、對價化，已嚴重侵犯民眾黨政治誠信原則，影響黨的清廉品牌、社會信賴，因此予以除名處分。

至於李貞秀要求的具體金額為何，陳宥丞說，李貞秀主觀認為不會作出任何傷害民眾黨的事、必須保護柯文哲，但對談過程中陷於個人主觀情緒，認為這樣的委屈要有相關對價性，更要有人對她的辭職負責，希望爭取有人付出相對應代價，她才願意離開。

陳宥丞表示，身為民眾黨不分區立委、台灣的公職人員，「相信這件事情可能是她的文化上面的水土不服，或者對立委職權的不了解」，這件事是在不管任何政黨都不可能接受的事情，更是沒有辦法接受的底線。

陳宥丞說，李貞秀「主觀認為她沒有要錢」，但客觀上面有明確的相關會議紀錄，是由立法院黨團提供；中評會是依據客觀事實、明確證據做出這樣的裁示，也禁得起檢驗。「希望她能夠繼續跟我們站在一起，而不要轉身跟撒旦為伍、更不要跟魔鬼共舞」。

民眾黨發言人張彤表示，按照紀律評議裁決準則裁決之後，就是即日起生效，「李貞秀委員就不是本黨的黨員」；立委職務遞補相關的行政作業，後續會繼續進行。

根據公職人員選舉罷免法第73條規定，在就職後喪失其所屬政黨黨籍者，自喪失黨籍之日起，喪失其資格，由中央選舉委員會函請立法院予以註銷。由於目前立法院不分區立委女性超過半數，因此李貞秀的席次，將由成功大學法律系教授許忠信遞補。