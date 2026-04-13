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李貞秀國籍爭議未解又陷失言風波 民眾黨中評會開鍘

記者林銘翰／台北即時報導
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民眾黨立委李貞秀爭議不斷，民眾黨中評會今天將其除名。記者葉信菉／攝影
民眾黨立委李貞秀爭議不斷，民眾黨中評會今天將其除名。記者葉信菉／攝影

民眾黨立委李貞秀國籍爭議未解，近期又因失言風波遭到黨內咎責。民眾黨中評會今天決議開除黨籍，該處分自即日起生效。

李貞秀近期在個人頻道開設直播指稱，新竹市長高虹安拿了民眾黨前主席柯文哲七百萬元，民眾黨中央委員會認定嚴重破壞民眾黨名譽，因此決議送交中央評議委員會裁處。據了解，民眾黨中評會先前開會討論此案，有中評委在會中要求李貞秀「知所進退」，隨即遭到反嗆「不可能」、「我現在不是辭職的時候」。

針對李貞秀所涉違紀案件，民眾黨中評會今天發布聲明表示，依據全台數百名黨員具名檢舉，民眾黨中央委員會移請中評會處置，而且經由立法院黨團總召陳清龍檢具相關事證，中評會依據紀律評議裁決準則第32條及第36條予以開除黨籍處分，即日起生效。

民眾黨中評會認為，李貞秀持續性違紀重創民眾黨形象，而且公職職務不可交易化，李貞秀意圖將辭任公職作為對價，此行為嚴重侵蝕政黨政治的誠信原則，更愧對民眾黨支持者的託付，損害政黨清廉品牌與社會信賴。

2026年2月3日，民眾黨立委洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍及李貞秀宣誓就職。根據2024年民眾黨不分區立委名單，前立委許忠信以第16順位排名在李貞秀之後，預計將遞補李貞秀成為民眾黨新任立委。

柯文哲 民眾黨 高虹安

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