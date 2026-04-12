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鄭麗文丈夫被吸收？前立委批綠打鄭不擇手段

台灣新聞組／台北13日電
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圖為駱武昌(右)與鄭麗文兩人2006年接受專訪，留下難得的合照。(本報資料照片)
圖為駱武昌(右)與鄭麗文兩人2006年接受專訪，留下難得的合照。(本報資料照片)

在「鄭習會」前有媒體報導，國民黨主席鄭麗文丈夫、文化大學財金系副教授駱武昌，曾被情治人員吸收為「運用人員」。對此，前促轉會主委葉虹靈指出，事實上，時隔不到1個月後，情治人員就發現駱武昌「不能用」，遂不再聯絡。對此，前立委游毓蘭怒批，民進黨為了達到打擊鄭麗文的目的，不惜把原本就未必正確的情資片面解讀、斷章取義。

游毓蘭在臉書發文表示，前幾天「鏡報」以獨家報導鄭麗文的先生，駱武昌在台大時曾被調查局吸收的新聞；立法院的民進黨團幹事長范雲立刻加碼，跳出來為這個新聞背書，表示這將解開多年來的謎底，亦即駱為何從這麼台獨、痛恨國民黨轉向容忍伴侶改變立場，「他當年比我們更衝，還嫌我們不夠台獨！」

游毓蘭指出，其實范雲講的，正好套在她身上剛好。20幾年前，游曾經在台北市婦女救援基金會擔任董事、董事長，為反性別暴力，爭取性別平權努力過。當時的范教授，也是婦女團體的一員，但是在進入立法院之後，剛好MeToo風暴中心就在民進黨中央與民進黨高官，沒想到范雲當時的聲帶彷彿被割，完全無聲。「但這次對於駱武昌被誣為抓耙子（台語，意思為告密者）事件，她可是一馬當先，立即跳下來搶功！」

游毓蘭說，還好，不是每個讀書人的書都讀到背上去了。促轉會前代理主委葉虹靈，在駱武昌事件的告發人自稱是以促轉會的國家檔案為證後，很快的就在她的臉書上寫出真相，事實上，時隔不到1個月後，情治人員就發現駱武昌「不能用」，遂不再聯絡，並強調，國家檔案並不完全可信，需要盡可能多方拼湊，這是講再多遍都不嫌重複的常識。

游毓蘭表示，駱武昌事件剛好凸顯了民進黨為了政治目的，不惜複製當年威權時期，少數不肖情治人員，炮製假情報造成冤案的伎倆，實在可惡。因為照葉虹靈的說法，駱武昌的檔案不過數頁，前面的吸收簽呈之後，沒多久就再上簽「不能用」，不可能看不到。

國民黨 台大 鄭麗文

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