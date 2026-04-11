鄭習會談中華民族 學者：如今已是法律壓迫用詞

4月10日上午，中共中央總書記習近平在北京會見鄭麗文主席率領的中國國民黨訪問團。（新華社） 林則宏

國民黨 主席鄭麗文與中共總書記習近平 10日在北京會晤，雙方發言以「中華民族」為兩岸搭橋。但台灣智庫諮詢委員董立文認為，「民族認同」在21年前的「連胡會」是溫情呼喚，如今已成為法律壓迫的用詞，中國才剛通過「民族團結進步促進法」，對於中華民族有自己的定義跟規範，不遵守是會被制裁的。

中華亞太菁英交流協會11日上午舉辦「誰的和平？『習鄭會』爭議全檢視座談會」，與會學者分析鄭習會後續的政治與國際效應。

台灣智庫諮詢委員董立文表示，2005年的「連胡會」也談中華民族，但時任中共領導人胡錦濤談中國人認同算是「溫情呼喚」，現在習近平講的民族認同，卻是法律壓迫的用詞。他指出，中共才剛通過「民族團結進步促進法」，對於中國人、中華民族，有中共的定義跟規範，不遵守會被制裁，這不是文化與認同上的溫情呼喚。如果要把這套框架帶回台灣，只會給台灣人民身上徒增枷鎖。

至於鄭習二人都談「反對台獨」，董立文認為，意涵也已大不相同，胡錦濤當年所談如果是政治用語，習近平現在所說則是法律「懲獨22條」，這是把中華人民共和國的法律加諸在台灣人民身上。

對於鄭習會強調「和平」，董立文表示，台海和平有具體指標，一是中共不要用軍事力量壓迫台灣，二是中共放棄以武力併吞台灣的軍事準備。他質疑，中共「一邊準備軍事、一邊談和平，有什麼意義？」

台北醫學大學通識中心副主任張國城認為，從台北市長蔣萬安去年訪問上海進行雙城論壇後，中共隨即進行軍演，到今天鄭麗文訪問北京，中共相關軍事動作未停止，這代表中共已沒有興趣對台灣特定政治人物，在安全議題上示好、放鬆，中共無意給台灣內部的主和派一點空間。

對於鄭麗文訪中，張國城表示，美中「川習會 」即將舉行，現在台灣最主要在野黨、地方多數執政黨對北京的態度，等於抽掉美國對中可能強硬的底牌，並增加中國對美交涉的籌碼。他建議要密切觀察美國是否定義台灣本身的政治態度出現轉變，進而改變對中政策、對台政策。

中央警察大學國境警察學系教授王智盛觀察，中國國家發改委主任鄭柵潔參與了「鄭習會」的見面，認為這是北京惠台措施的啟動，也象徵對台「軟的一手」持續地擴張，他呼籲政府要留意中共是否藉此影響2026、2028年的大選。