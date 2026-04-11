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黃國昌稱4月底完成藍白合 李四川回說沒問題

記者林媛玲／新北即時報導
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國民黨新北市長參選人李四川今晚出席水保技師公會全聯會及新北市水保技師公會會員大會...
國民黨新北市長參選人李四川今晚出席水保技師公會全聯會及新北市水保技師公會會員大會，向在場會員拉票尋求支持。記者林媛玲／攝影

2026新北市長選戰持續增溫，民眾黨新北市長參選人黃國昌今午舉辦首場戶外造勢活動，針對外界關注藍白合進度，黃國昌表示預計4月底前應會有明確結果。今晚國民黨新北市長參選人李四川表示，這個沒問題。

水保技師公會全聯會及新北市水保技師公會今晚在板橋舉辦會員大會，同時邀請副總統蕭美琴及藍綠新北市長參選人李四川及蘇巧慧與會，李四川最早抵達並一一與會員寒暄。

李四川致詞時表示，一個韌性的城市最重要的是把水管好，才能成為永續城市，「水保」是所有災害防救中最重要的一環。

李四川回憶在民國70年進台北市政府時，當時最怕颱風，每次颱風還沒來最起碼會胖 2 公斤，因開始進駐後就整天等颱風來，颱風沒來只能吃點心等颱風，但現在颱風已不是最需要警戒，最重要的是「下午的午後雷陣雨」，因3天的雨量在3小時內下完，如何排水最重要。

李四川說，目前為止，台北市排水防洪標準78.8 毫米，今年要提高到 88 毫米，但新北市還沒那麼高，南部高雄也沒達到台北市的瞬間排水量，他一直跟市民宣導雨來了沒關係，只要不要淹進家門就好，因我們沒辦法跟上天競爭，更沒辦法只靠工程抵抗大自然。

李四川表示要感謝在場所有技師，只要發生災害，技師都是第一時間到現場，跑得比公務員還快，且大家都義務幫忙，幫政府在災害時提供最好策略，他希望今年底能再回新北市，讓雙北兩個城市共治，創造真正「大台北生活圈」。

李四川致詞結束後與在場水保技師公會成員敬酒後離開，面對記者詢問黃國昌稱藍白合四月底有結果，李四川原僅表示謝謝，經再三追問才回說「這個沒問題」。

國民黨新北市長參選人李四川今晚出席水保技師公會全聯會及新北市水保技師公會會員大會...
國民黨新北市長參選人李四川今晚出席水保技師公會全聯會及新北市水保技師公會會員大會，向在場會員拉票尋求支持。記者林媛玲／攝影

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