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「只要生水餃」老婦大鬧店家 警趕至發現其夫是通緝犯

記者林昭彰／新北即時報導
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新北市三重區昨晚有1名7旬老婦拿社福餐券到八方雲集，想補差價換取更多水餃遭拒，暴...
新北市三重區昨晚有1名7旬老婦拿社福餐券到八方雲集，想補差價換取更多水餃遭拒，暴怒破口開罵砸東西嚇壞許多客人。意外讓她身後拄著助行器的74歲丈夫，通緝犯身分曝光。圖／翻攝threads

新北市三重區昨晚有1名7旬老婦拿100元(新台幣，約3.3美元)社福餐券到「八方雲集」水餃店，想補差價換取更多水餃遭拒，暴怒破口開罵砸東西嚇壞許多客人。警方獲報趕抵店家並不提告，卻意外發現老婦身後拄著助行器的74歲丈夫是通緝犯。

影片來源：聯合新聞網

這對老夫妻昨晚8時許一起前往三重區三和路四段八方雲集，當時店裡正忙，有很多內用及等候外帶的客人。據稱老太太拿出100元面額社福餐券，按規定只能換取10顆熟水餃，但是她不想要熟的，想補差價多帶一些生水餃回家自己煮，被店員拒絕。

老太太惱怒開始破口大罵，不斷抓起櫃台的筆筒、點餐單等物，狠狠砸在地上弄得亂七八糟、大吼「叫老闆出來！」店內帶著小孩用完餐的客人嚇到不敢出門。

警方獲報趕抵勸說，還被老太太指責「你是不是他聘請的？」「若不賣叫他關店」，弄到連員警的脾氣都來了。

由於店方不提告訴，警方抄登當事人身分資料，意外發現從頭到尾站在後面不吭聲的74歲老先生，因交通事故遭提告過失傷害，於2024年8月被新北地檢署發布通緝，直接帶回派出所辦理解送歸案，請老太太自行回家。

新北市三重區昨晚有1名7旬老婦大鬧八方雲集，警方獲報到場勸導，意外發現從頭到尾站...
新北市三重區昨晚有1名7旬老婦大鬧八方雲集，警方獲報到場勸導，意外發現從頭到尾站在後面不吭聲的74歲老先生，竟然是通緝犯。記者林昭彰／翻攝

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