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台軍購預算陷僵局 AIT谷立言：樂觀期待最終仍會通過

記者李人岳／台北即時報導
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AIT駐台北處長谷立言。記者季相儒／攝影。本報系資料照片
AIT駐台北處長谷立言。記者季相儒／攝影。本報系資料照片

台灣新台幣1.25兆元軍購特別條例卡關多時，AIT駐台北處長谷立言今天表示，台灣大部分民眾都贊成軍購特別條例，他樂觀認為特別預算最終仍會通過。對於台美對等關稅議題，谷立言說，美方也期待協議完成，也會履行協議，希望盡快把協議定下來。

谷立言今天接受電視媒體專訪，對於軍購特別預算，他表示仍然樂觀認為特別預算最終仍會通過。他分析，從大環境看，台灣大部分民眾，不分黨派都贊成通過特別預算；上次選舉的三位候選人也都主張要把台灣的國防預算提高到GDP的3%。最近也看到如台中市長盧秀燕等在野黨領袖，也主張台灣在面臨急迫性威脅時，要快速通過（特別預算），所以他認為在大部分的民意下，應該會有加分效果。

谷立言並說，台灣很多企業也期待通過特別預算，因為會給台灣的特別是機械等傳統企業，有機會參與軍工領域「這是第一次完全新的機會。」同時依照台國防部的評估，這會帶來9萬個工作機會，對台灣的經濟也是非常正面，因此他滿有信心可以通過特別預算。

不過他也指出，確實有許多國際媒體注意到最近立法院的辯論方向不很清楚，也因此有好幾位美國國會議員訪台，他們都認為這項特別預算對台海甚至全世界的和平至關重要。

谷立言說，到訪的美國國會議員也了解政黨之間的歧見與衝突，美國民主、共和兩黨幾乎在所有議題都有不同意見，但是對國家安全、台海穩定卻有非常清楚的共識，他認為台灣的政黨最後也會達成類似一樣的結果。

谷立言並說，若要發展台灣軍工產業，很重要的因素是公司需要訂單來擴大產能，這次特別預算會給台灣的企業很清楚的訊息，就是「擴大產能就會有機會賺錢」。

另一方面，台美完成對等關稅磋商後，又因美國最高法院判決導致美國關稅政策出現變化。谷立言說，美方也非常期待協議完成，台美貿易協議（ART）是很大的突破，對美台的經濟關係可建立新的架構。

他指出，台灣已經是美國第四大貿易夥伴，雙方在AI產業也密不可分，經濟合作也非常重要。雙方也都很清楚雖然有最高法院的判決，但雙方都有意願回到原來的協議，所以美國貿易代表葛里爾也表明美方一定會履行協議，因此希望盡快把協議定下來，也希望立法院能很快通過。他補充，ART協議還沒有送到立法院，關於法律文字的修正，應該和台灣協議的內容沒有太大影響。

AIT 谷立言

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