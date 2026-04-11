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鄭習會後 AIT谷立言：台灣不必在對話與嚇阻之間抉擇

記者李人岳／台北即時報導
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美國在台協會（AIT）處⻑谷立言。記者蘇健忠／攝影。本報系資料照片
美國在台協會（AIT）處⻑谷立言。記者蘇健忠／攝影。本報系資料照片

國共兩黨「鄭習會」落幕，美國在台協會AIT駐台北處長谷立言今天表示，美國一貫的立場就是希望兩岸穩定來往，有歡迎這次雙方的交流，不過也期待北京能和台灣所有政黨特別是民選領袖保持溝通管道。他並強調，台灣不需要在對話或嚇阻之間做選擇，兩者並不衝突，可以同時進行。

谷立言今天接受台灣電視媒體專訪，對於鄭習會，谷立言重申，美國一貫的政策和立場就是希望兩岸穩定來往、支持各種交流，歡迎這次雙方的交流，但是也期待北京能和台灣所有政黨特別是民選領袖保持溝通管道來避免誤會，穩定兩岸關係。谷立言說，美方更期待中國放棄對台灣的威脅或軍事壓力，這將有助於緩和兩岸的摩擦。

他並指出，美方雖然支持對話，不過對話不能取代嚇阻，他強調兩者並不衝突，若有足夠的嚇阻能力，就會有助於比較平等的對話。

他舉例，解決兩岸分歧的3種方法：對話、脅迫和戰爭，若台灣有足夠的嚇阻能力，就可拿掉戰爭的選項；若台灣的經濟、社會韌性夠堅強就無懼脅迫，所以美方希望台灣能有比較綜合的（comprehensive）看法來面對兩岸的交流。

谷立言強調，在這個議題上，台灣不需要在對話或嚇阻之間做選擇，更不需要選擇和平或戰力，這些都是可以同時進行的。

對於各界擔憂川普訪中的「川習會」會不會影響台美關係或軍售？谷立言認為不必擔心，白宮已經說得很清楚，穩定的美中關係和友好的台美關係並不衝突，可以同時進行。他個人也認為，只要美中可以保持比較開放的溝通，也會有助於台海的穩定。希望台灣看到美中高峰會是避免誤會衝突、加強關係。

谷立言並表示，白宮已經重申，美國一貫的對台政策是基於三項公報、台灣關係法和六項保證，沒有改變，這也是美國國會和行政部門的共識。

台灣關係法 AIT 谷立言

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