鄭習會影響有限 百里侯之爭首重人選與派系

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平10日在人民大會堂會面。台北市萬華區販賣二手電視業者播放相關新聞。中央社

國民黨 主席鄭麗文今天在北京與中共 總書記習近平會面。藍營與綠營人士分析，「鄭習會」內容並未大幅度超乎預期，對於年底地方選戰影響不大，畢竟兩岸因素影響地方選舉甚微，候選人特質與派系是否支持，才是百里侯之戰勝選的關鍵。

鄭習會今天上午11時在人民大會堂東大廳舉行，兩人面向鏡頭握手14秒，並分別發表公開講話，之後記者離場，雙方進入正式會談。鄭麗文與習近平均提到，要堅持「九二共識」與反對台獨的政治立場，雙方並且大篇幅的闡述「中華民族」。

鄭習會登場後，鄭麗文與習近平的談話，並未太超出會前的預期，也未掀起太大波瀾。會前有不少藍營政治人物，擔憂鄭習會的內容若過於強烈，恐衝擊年底的百里侯選戰，但在會後都鬆了一口氣。就有藍營輔選人士說，鄭習會不能說對地方選戰沒有影響，但距離選舉還超過半年時間，且鄭麗文此行並沒有失分的言行，判斷對藍營整體選情影響不大。

此外，由於鄭習會鋪陳已久，台灣民眾對於國民黨與民進黨 的統獨立場都相當了解，鄭麗文此行並沒有大幅度超出民眾對國民黨兩岸政策的預期，只能說該反映的都反映在民調上了，對於年底選票的影響也早已呈現。

藍營輔選人士就說，鄭習會後不太可能對選舉出現結構性的影響，但仍要慎防對手操作抗中、反中牌的後續效應。

綠營黨政人士也認為，鄭麗文此行對年底選舉的影響可能不大，民眾對於國民黨「親中」以及鄭麗文個人的既定印象已經確定。雖然這不一定能幫國民黨加分，但也不至於讓民進黨大加分，因為民進黨本身表現好壞有其自身因素，與鄭麗文是否出訪無直接關聯。目前中國能提供的利多也僅限於觀光客與陸生，這些實質意義已經不大了。

此外，目前鄭麗文雖然是國民黨主席，但黨內仍有前主席朱立倫、立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕等多個太陽，因此單一一個鄭麗文並不足以影響年底百里侯之戰的選情。

綠營黨政人士分析，鄭習會可能對鄭麗文個人的地位有加分，能鞏固她在黨內的權力，但對國民黨整體而言並不見得是加分，因為國民黨不只要面對中國，還要面對美國。目前民調顯示，鄭麗文個人的支持度非常低，這就是為什麼朱立倫與盧秀燕即使冒著黨內分裂的風險，也要喊話要求注意軍售案的原因。如果習近平干涉太多，國民黨在年底的選舉將會非常難選。

回到年底的地方選戰，選縣市長最重要的還是參選人本身的特質、地方派系與選戰策略，這些因素都將遠大於兩岸因素。藍營輔選人士說，年底選市長選戰的主軸，勢必還是回到各地的參選人本身，如何端出令人驚艷的牛肉，才是重點。

不過，鄭習會對於年底選戰也並非毫無影響，尤其南部的綠營票倉，選民結構上來說，本來就相對不認同國民黨的兩岸政策主張，因此鄭習會對於南部的藍營選將來說，恐怕會是更沉重的負擔；反觀北部的北北基與桃竹苗，鄭習會則可能會有些許加分效應。

一名不願具名的國民黨立委就提醒，鄭麗文此行並沒有出現失分的狀況，加上追求和平穩定的訴求，確實可能獲得不少經濟選民的肯定，但愈往台灣的南邊走，藍綠基本盤的差距愈大，若國民黨被打成過於親中，確實會對擁有較多中間偏綠、淺綠選民的中南部選區，產生較大的影響。