鄭習會握手14秒 習近平：堅守九二共識、反台獨 謀兩岸和平

鄭習會上午在北京人民大會堂東大廳舉行，國民黨主席鄭麗文(左)與中共中央總書記習近平(右)握手。（本報記者/攝影）

國民黨 主席鄭麗文 訪陸行重頭戲，10日上午11時鄭麗文與中共 總書記習近平在北京人民大會堂東大廳會面，這是兩黨領導人相隔十年後再度會面。習近平表示，「我們願在堅守九二共識、反對台獨的共同政治基礎上加強交流對話，爭取兩岸謀和平，爭取兩岸謀福祉，爭取民族謀復興，把兩岸關係的未來牢牢地掌握在中國人自己手中。」

鄭習見面一開始，兩人握手14秒，習近平對鄭說「您好，鄭麗文主席」。

「鄭習會」採「五對五」方式在長桌對談，國民黨出席代表包括，鄭麗文、副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑與智庫副董事長李鴻源 ; 陸方代表除了習近平，包括政治局常委王滬寧、蔡奇、中台辦主任宋濤、發改委主任鄭柵潔。

習近平表示，首先對鄭麗文率團來訪表示歡迎，還提到，昨天是清明時節雨紛紛，今天天氣不錯。這是10年來兩黨領導人第一次的見面，並問「上次有誰來？」。副主席張榮恭等人舉起手。

習近平在談話中提及文明不可斷與中華文明的重要性，並強調台灣同胞始終不忘根在大陸，即使在台灣被侵占的苦難歲月，也不停證明自己是中華民族大家庭的一份子。

鄭習會上午在北京人民大會堂東大廳舉行，國民黨主席鄭麗文(左三)率智庫副董事長李鴻源(左起)與三位副主席張榮恭、李乾龍、蕭旭岑與中共中央總書記習近平(右三)、台辦主任宋濤(右起)、政治局常委王滬寧、蔡奇、發改委主任鄭柵潔會談。（記者廖士鋒/攝影）

東大廳通常用於接見外國元首或進行國家級重大活動。 空間較寬敞，被視為「高規格」的接見場所。過去習近平與川普、普亭、梅克爾等人會面都在此，另包括2005年「連胡會」及2024年「馬習二會」。