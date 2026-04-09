不滿李遠提名未協商 公視8審委請辭

第8屆公視董監事審查會原訂下周舉行第二次審查會議，但8名審查委員昨聯名發函立法院長韓國瑜 ，聲明共同辭去審委職務。審委馬詠睿說，文化部長李遠不懂公共電視法，用一人乃至黨的意志，不依公視法精神提出董監事名單，建議李遠好好看一看公視法，不要當小說；審委無法完成公共媒體任務，只好辭職。審委羅國俊說，前部長李永得透過協商才順利組成上屆董事會，希望未來提名前先協商能成為慣例。

本報系聯合報報導，文化部表示，公視法沒有提到政黨協商程序，中選會經過協商的結果為何，全民都看在眼裡，「這不叫做政黨協商，這是政治勒索和綁架。」此次名單已是廣徵各界意見後的最佳名單，原決定4月1日出席人數即已達法定開會人數，但有鑒於在野黨推舉的審委人數低於執政黨，為了公平起見，才決定4月16日開會，如此善意的決定卻變成「用真心換絕情」，呼籲審委應實質審查。

公視去年底召開第一次董監事審查會，由行政院提名14人，其中提名續任的7名現任公視董事全遭否決；上月中再補提名十位董事候選人和一位監事候選人，原定下周四開會審查，如今生變。

公視審查委員總計15人，藍白黨團推薦的8名審委吳永乾、羅國俊、廖元豪、董保城、馬詠睿、許良源、潘祖蔭、杜聖聰上月發出公開信，要求文化部應先與國會政黨協商候選人名單再召開審查會；8人昨再發出公開信，抨擊李遠置若罔聞，振聾發聵無功之餘，決定請辭；目前未請辭的7名審委，皆為民進黨 團所推薦。

羅國俊說，公視法對於董監事同意門檻定為2/3，立法意旨正是要求，提名之前先與朝野及社會各界協商徵詢、凝聚共識，否則以一人、一黨、一部片面提名，等於「推車撞壁」；建議李遠先經協商後再提名公視董監事，否則連續兩次單方面提出名單，公視董事會的組成恐遙遙無期。馬詠睿指出，公視並非政黨或私人的利器，可嘆李遠不懂得公視法，用一人乃至黨的意志，不照公視法精神提出董監事名單。

國民黨 立委羅廷瑋抨擊，李遠別讓公視的獨立性在意識形態操弄下淪犧牲品。

民眾黨團指出，過去公視亂象，證明缺乏制衡的董事會只會讓公視淪為「執政黨的傳聲筒」。民進黨立委林月琴說，法律並無政黨前置協商的規定，現在最重要的是讓審查回到制度，避免程序爭議拖延公共媒體治理。

另據台北中國時報報導，審查委員指出，過去朝大野小，提名公視董監事名單的時候，歷任文化部長也都會與審查委員溝通，除了做到符合程序正義，了解大家的想法，也避免自己被批評，「現在朝小野大，招呼都不打，自己單幹，誰願意接受你提的名單！」在野立委要文化部長李遠收起行政傲慢，不要當了官就踐踏文化與專業，傲慢自大使公視淪為李遠個人意志下的犧牲品。

審查委員廖元豪表示，「公視法」規定行政院提名，審查委員會2/3同意，但並未規定行政院如何提出名單。雖然法律沒有強迫、要求一定要政黨協商，但也沒有「禁止」，哪有「違反公「公視法」」的問題呢？他更反問，難道李部長去徵詢候選人意見，然後提給行政院提名，也是「違反「公視法」」嗎？

廖元豪質疑，李遠總說公視董事會應該超出黨派，所以不能政黨協商，難道執政黨片面、自行提名董事，不問其他政黨意見，就叫做「超出黨派」？審查委員期待政黨協商後再提出，卻是黨派偏見？民進黨總是忘了，「提名」本身就是執政黨自己專斷決定的。

廖元豪強調，李部長每次都只是強調這些被提名的董事，都是各界優秀人才，但請問體育、演藝界的優秀人才，與「當公視董事」有什麼關係？與其說真心換絕情，不如說是拿被提名人在各界的名聲來壓人，還不准詳細審查。