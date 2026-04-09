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副手閃辭李洋「看報導才知」 立委質疑人事遭架空

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運動部政務次長鄭世忠閃辭，然而運動部長李洋9日在立院備詢時坦言是早上看到媒體報導...
運動部政務次長鄭世忠閃辭，然而運動部長李洋9日在立院備詢時坦言是早上看到媒體報導才得知鄭世忠請辭的訊息。(記者林伯東／攝影)

運動部部長李洋昨(9)天上任滿七個月，卻在前往立法院教育及文化委員會進行專題報告時，因為剛升級為世界田徑總會B級賽事的台灣國際田徑公開賽停辦，以及副手、運動部政務次長鄭世忠閃辭卻不知情一事，遭到立委猛烈轟炸；據了解，鄭世忠疑似因為部內人和、職權問題，自認已經完成階段性任務，決定重返校園。

李洋在去年9月9日運動部掛牌成立後，成為首位部長，不過上任短短七個月面臨不少風波，近期又因為中華女足隊18位球員連署換帥、亞帕運游泳選手林育夙指控遭中華帕拉林匹克總會打壓，多次親上火線回應；而在前往立法院備詢前夕，又接連傳出台灣國際田徑公開賽因為經費卡關停辦，以及鄭世忠閃電請辭狀況。

鄭世忠表示，由於已經完成階段性任務，因此主動請辭政務次長職務，將歸建國立體育大學，回到校園持續從事教學、運科研究和體育運動專業人才育成工作。即日起請假，同時希望請辭於5月1日生效。

然而對於副手請辭，李洋卻是昨天早上看到媒體報導才得知。李洋坦言，「剛剛才得知這項訊息」，但相關狀況仍須等待行政院發布人事調動後再說明。

李洋還說，前天與鄭世忠碰面確實未察覺有請辭跡象，在鄭世忠請辭獲得行政院批准後，負責業務將會由兩位次長洪志昌、黃啟煌協調分工，確保各項業務運作順遂、銜接無虞。

立委葉元之則對於李洋人事遭到架空以及對運動部仍使不上力、無法掌控所有事情感到惋惜。葉元之直言，鄭世忠是運動部次長，李洋是他的直屬長官，鄭世忠應該要先跟李洋口頭辭職，並遞出書面辭呈，挽留不住才往行政院送，「但顯然他辭職沒有告訴你，你的人事有點被架空。」

李洋則說，政務次長的任用權確實是在行政院，會在立法院行程後與鄭世忠了解請辭相關規畫，以及後續業務交接狀況。

另外，運動部長李洋日前出席彰化縣「和美全民運動館」啟用典禮時，因婉拒收下彰化縣長王惠美有關地方體育設施經費爭取文件引發討論。李洋昨表示，當下確實有向王惠美表達預算沒有通過、難以補助，但也詢問王惠美是否有正式發函，如果有的話，運動部都會入案評估。彰化縣府昨不回應。

李洋表示，中央跟地方當然都希望能夠建置更多供民眾使用的場館。今年只能動支去年體育署的預算，運動部在無法超支的部分，確實很難給予地方政府補助。

「別學壞，別變成民進黨的形狀，」台北市議員鍾沛君在臉書喊話，為李洋不值，高度懷疑不是其本意，這套「總預算沒過」說辭，很可能是閣員被要求的教戰守則。興建運動中心，推廣國民體育就是本職之一，難道也要荒廢嗎？

李洋

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