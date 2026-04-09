我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

第一夫人梅蘭妮亞：我與艾普斯坦毫無瓜葛

全球10大隱藏版旅遊城市 越南這古城居榜首

和平興台 鄭麗文今晚會習近平：兩岸敵對狀態一定要結束

特派記者鄭媁廖士鋒／上海—北京即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
參訪上海洋山港 國民黨主席鄭麗文（左三）昨天率國民黨代表團赴上海洋山港參訪，她在...
參訪上海洋山港 國民黨主席鄭麗文（左三）昨天率國民黨代表團赴上海洋山港參訪，她在致詞時提到「天空飛的該是鳥不是飛彈，海裡游的應是魚不是軍艦」。圖／國民黨提供

國民黨主席鄭麗文率團訪問中國大陸，昨天下午抵達北京，外界矚目的「鄭習會」將於當地時間10日上午（美東時間9日晚）登場。鄭麗文昨在上海洋山港參訪時比喻，「天空飛的應該是鳥，不是飛彈；海裡游的應該是魚，不是軍艦。」她也向台商強調要和平興台，兩岸敵對狀態一定要結束，用善意代替對抗，用對話取代對立。

暌違十年 國共領導人會晤

鄭習會是國共兩黨時隔十年舉辦的領導人會晤，今天也適逢台灣關係法四十七周年，美國總統川普將在五月中旬舉行川習會。鄭習會傳達的訊息，將成為美中台互動重要變數，她與中共總書記習近平會如何表述兩岸關係和台海和平，備受矚目。

鄭麗文一行抵達北京後，下榻中國大飯店，為今天鄭習會提前準備。鄭習會預計在上午登場，相關單位已經通知記者集合準備，依照往例，應可採訪兩黨領導人開場談話，隨後再閉門會談。

陪同人員 含國民黨副主席

據悉，陪同出席人員，除鄭麗文外，包括副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源、中評會主席團主席蘇起及袁健生等人，文傳會主委尹乃菁以及青委會主委連勝武也有望與會。

閉門會議後，鄭麗文將舉行中外記者會，說明會談成果。

中共方面出席人士仍是保密到家，但參考過去的安排，兩年前的「馬習二會」除總書記習近平外，還有中共政治局常委兼全國政協主席王滬寧、中共政治局常委兼中央辦公廳主任蔡奇，以及中共中台辦主任宋濤、副主任潘賢掌；十年前的「洪習會」除習近平、王滬寧和中辦主任、中台辦主任、副主任之外，中辦副主任及海協會會長陳德銘上桌。二○○五年的「連胡會」，出席的還有國務院的副總理吳儀。

中共領導人在北京與國民黨領導人會晤，多選在接待外賓最常使用的人民大會堂，會談具體場所以福建廳最為常見，曾舉行過「連胡會」、「朱習會」、「洪習會」。

「給和平時間 一切可能」

鄭麗文昨在參訪洋山港發表談話，提及上海從鴉片戰爭以來的歷史發展，「只要給和平足夠的時間，一切都有可能」。

鄭麗文也再度提到辜汪會談，首任海基會董事長辜振甫曾說，比達到「九二共識」更重要的工作，是未來一定要讓每一次的和平、每一次的會談不會是最後一次，希望和平的努力保證成為善意不斷累積互信的工作，才能促成和平。

鄭習會後，訪團預計在晚間前往國家大劇院觀賞柴可夫斯基、莫札特與雷格音樂會；十一日參訪北京故宮、中關村科技區，以及位在碧雲寺內的金剛寶座塔的國父孫中山衣冠塚，並有望會見大陸政協主席王滬寧；十二日參訪小米汽車超級工廠後，搭機返台。

中共 國民黨 川普

上一則

鄭麗文中山陵談日本軍國主義 陸委會：迎合中國宣傳

下一則

冰封十年…鄭麗文撒和平種子 為兩岸對立降溫

延伸閱讀

鄭習會10日登場？國台辦：兩岸事宜應由「家裡人」商量

鄭習會10日登場？國台辦：兩岸事宜應由「家裡人」商量
鄭習會將登場 鄭麗文：若與習近平談和平 證明非一廂情願

鄭習會將登場 鄭麗文：若與習近平談和平 證明非一廂情願
與江蘇省委書記信長星會面 鄭麗文：感謝照顧台商

與江蘇省委書記信長星會面 鄭麗文：感謝照顧台商
鄭麗文周五見習近平？國台辦：兩岸事宜「家裡人」協商

鄭麗文周五見習近平？國台辦：兩岸事宜「家裡人」協商

熱門新聞

原PO發現家中冷氣機的遙控器可以立在底座然後放在桌上，不用再釘在牆上。照片為示意圖，非本文當事者的家中冷氣。 (本報系資料照)

她發現冷氣遙控器底座1隱藏功能 網讚：第一次學到

2026-04-05 15:41
台灣預備役人員2025年7月11日在桃園參加年度漢光演習的戰前訓練。(路透)

政府備戰、民間先閃？CNN：中國動武陰影 台灣掀辦新護照與資產外移潮

2026-04-04 02:49
結帳示意圖。(圖／AI生成)

台人一結帳特色出國直接踩雷 苦主崩潰：在美國別用

2026-04-02 20:57
鼎泰豐是國際聞名的餐飲品牌。示意圖，非新聞當事者。(聯合報系資料照片)

4小學生淡定吃鼎泰豐 網驚：這世代消費力太猛

2026-03-31 21:54
藥品，示意圖。(本報資料照片)

美國宣布課徵進口藥品100%關稅 優惠國中沒有台灣

2026-04-02 16:47
女子找按摩師到汽車旅館進行情趣按摩，事後針對服務品質不佳，讓她有花錢受傷找罪受的不爽，仍向按摩師提告求償100萬元。圖為旅館示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@cottonbro studio ）

她找情趣按摩初體驗 不爽花錢受傷控性侵求償敗訴

2026-04-02 21:56

超人氣

更多 >
美伊戰爭停火 內唐亞胡賭上一切卻內外受挫恐成「最大輸家」

美伊戰爭停火 內唐亞胡賭上一切卻內外受挫恐成「最大輸家」
全美十大最佳公立大學 加州大學系統占榜首+3席

全美十大最佳公立大學 加州大學系統占榜首+3席
不堪「小費疲勞」 近半民眾少給 八成消費者認為誇張

不堪「小費疲勞」 近半民眾少給 八成消費者認為誇張
油價大漲是否該改開電動車？這篇算給你看

油價大漲是否該改開電動車？這篇算給你看
愈大顆愈好、放久更甜？專家：別再信這9個選藍莓迷思

愈大顆愈好、放久更甜？專家：別再信這9個選藍莓迷思