和平興台 鄭麗文今晚會習近平：兩岸敵對狀態一定要結束

參訪上海洋山港 國民黨主席鄭麗文（左三）昨天率國民黨代表團赴上海洋山港參訪，她在致詞時提到「天空飛的該是鳥不是飛彈，海裡游的應是魚不是軍艦」。圖／國民黨提供

國民黨 主席鄭麗文率團訪問中國大陸，昨天下午抵達北京，外界矚目的「鄭習會」將於當地時間10日上午（美東時間9日晚）登場。鄭麗文昨在上海洋山港參訪時比喻，「天空飛的應該是鳥，不是飛彈；海裡游的應該是魚，不是軍艦。」她也向台商強調要和平興台，兩岸敵對狀態一定要結束，用善意代替對抗，用對話取代對立。

暌違十年 國共領導人會晤

鄭習會是國共兩黨時隔十年舉辦的領導人會晤，今天也適逢台灣關係法四十七周年，美國總統川普 將在五月中旬舉行川習會。鄭習會傳達的訊息，將成為美中台互動重要變數，她與中共 總書記習近平會如何表述兩岸關係和台海和平，備受矚目。

鄭麗文一行抵達北京後，下榻中國大飯店，為今天鄭習會提前準備。鄭習會預計在上午登場，相關單位已經通知記者集合準備，依照往例，應可採訪兩黨領導人開場談話，隨後再閉門會談。

陪同人員 含國民黨副主席

據悉，陪同出席人員，除鄭麗文外，包括副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源、中評會主席團主席蘇起及袁健生等人，文傳會主委尹乃菁以及青委會主委連勝武也有望與會。

閉門會議後，鄭麗文將舉行中外記者會，說明會談成果。

中共方面出席人士仍是保密到家，但參考過去的安排，兩年前的「馬習二會」除總書記習近平外，還有中共政治局常委兼全國政協主席王滬寧、中共政治局常委兼中央辦公廳主任蔡奇，以及中共中台辦主任宋濤、副主任潘賢掌；十年前的「洪習會」除習近平、王滬寧和中辦主任、中台辦主任、副主任之外，中辦副主任及海協會會長陳德銘上桌。二○○五年的「連胡會」，出席的還有國務院的副總理吳儀。

中共領導人在北京與國民黨領導人會晤，多選在接待外賓最常使用的人民大會堂，會談具體場所以福建廳最為常見，曾舉行過「連胡會」、「朱習會」、「洪習會」。

「給和平時間 一切可能」

鄭麗文昨在參訪洋山港發表談話，提及上海從鴉片戰爭以來的歷史發展，「只要給和平足夠的時間，一切都有可能」。

鄭麗文也再度提到辜汪會談，首任海基會董事長辜振甫曾說，比達到「九二共識」更重要的工作，是未來一定要讓每一次的和平、每一次的會談不會是最後一次，希望和平的努力保證成為善意不斷累積互信的工作，才能促成和平。

鄭習會後，訪團預計在晚間前往國家大劇院觀賞柴可夫斯基、莫札特與雷格音樂會；十一日參訪北京故宮、中關村科技區，以及位在碧雲寺內的金剛寶座塔的國父孫中山衣冠塚，並有望會見大陸政協主席王滬寧；十二日參訪小米汽車超級工廠後，搭機返台。