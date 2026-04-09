鄭麗文中山陵談日本軍國主義 陸委會：迎合中國宣傳

中國國民黨主席鄭麗文訪問中國，8日赴中山陵拜謁國父孫中山並發表談話。陸委會副主委梁文傑今天說，鄭麗文談話把台灣現狀解釋為日本軍國主義遺留下來的問題，是迎合中國宣傳。中央社

中國國民黨 主席鄭麗文訪問中國，昨日赴中山陵拜謁國父孫中山並發表談話。陸委會副主委梁文傑今天說，鄭麗文談話把台灣現狀解釋為日本 軍國主義遺留下來的問題，是迎合中國宣傳。

中國總書記習近平邀鄭麗文7至12日率團訪問江蘇、上海與北京。鄭麗文8日赴南京中山陵拜謁國父孫中山，發表公開談話，提及當年孫中山「創立了亞洲第一個民主共和國—中華民國 」。

梁文傑今日在陸委會例行記者會表示，鄭麗文在中山陵講出中華民國，在陸委會看來「都是同樣的橋段」，「因為中山陵是中國唯一可以讓國民黨去講中華民國的『特別保護區』」，歷屆國民黨主席到中山陵都會用隱晦方式去講中華民國、民國幾年，從2005年連戰開始一直都是如此。

他說，講這麼多話，「其實中國媒體是不會報導的」，中國媒體上只看得到鄭麗文去拜了中山陵，但她講了什麼，對中國而言不重要。

梁文傑現場播放央視報導鄭麗文拜謁中山陵的片段，指其所傳達的訊息是國民黨主席又來中山陵拜謁，並取鄭麗文讚大陸發展進步等橋段。而鄭麗文說「中華民國」，「都是台灣自己人在消費」。

梁文傑指出，鄭麗文在中山陵的演說將國父孫中山定位為反對日本軍國主義的領導人，把兩岸之間的問題說成從甲午戰爭遺留下來的問題，「這實在讓人驚訝」。因為孫中山的革命事業與日本關係密切，「把孫中山先生硬說成對抗日本軍國主義、殖民主義的領導人，這是對歷史蠻大的曲解」。

梁文傑直言，「這麼做的目的就是塑造史觀」，把台灣現在的狀況當成是日本軍國主義遺留下來的問題，正好符合中國宣傳。中國還將台灣人不願統一解釋為「皇民化」、有根深蒂固的親日心態，「台灣政黨領導人若是迎合該敘事，基本上就是表明站在共產黨這邊」。

梁文傑認為，鄭麗文11次提到日本，「把整篇文章當作是煽動台灣人民對日敵視的演說，實在是很奇怪的做法」。他強調，要交流就交流，要訪中就訪中，但不要迎合中國敘事，這會讓台灣處於危險境地。

梁文傑還現場播放一支影片，顯示鄭麗文謁陵時，現場有民眾喊「鄭麗文主席2028年下架民進黨」，立即被架走。他說，這對中國而言雖然是正確說法，但重點不在正確與否，而是「你不能講話」，正是這樣的統治方式，台灣人民才不願接受中國統治。