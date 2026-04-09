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鄭麗文訪中 法媒：中國欲阻美軍售台灣

中央社巴黎9日專電
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國民黨主席鄭麗文9日到上海東郊賓館出席全國台企聯午宴，並發表致詞。記者鄭媁／攝影
國民黨主席鄭麗文9日到上海東郊賓館出席全國台企聯午宴，並發表致詞。記者鄭媁／攝影

在台灣海峽情勢和美中角力脈絡下，法國媒體關注中國國民黨主席鄭麗文赴中訪問。世界報（Le Monde）提到，中國意圖藉此塑造政治解決方案可行的印象，並阻止美國對台軍售

鄭麗文應中國國家主席習近平邀請，是相隔10年再有國民黨主席訪中。與此同時，台灣政府提出用於軍購和強化國防自主的400億美元特別預算案還卡在立法院。

解放報（Libération）報導，法國國際暨戰略關係研究所（IRIS）資深研究員貝隆－多瓦茲（Marianne Péron-Doise）分析，鄭麗文身為台灣在野黨領袖，為習近平提供了能影響兩岸關係的特殊籌碼。

貝隆－多瓦茲說，中國藉由邀訪和接見來提高鄭麗文的可信度，讓她看起來像是能提供另一種選擇的領袖，即便她仍沿用國民黨並無新意的一貫論述。

世界報也指出，中國當局接待鄭麗文，目的是讓政治解決方案的想法顯得可信，並試圖說服美國總統川普存在避免台海戰爭的可能性，同時阻止美國對台軍售。川普將於5月14日、15日訪中。

據報導引述，美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）駐台北分析師宋文笛（Sung Wen-ti）表示：「北京當局將利用鄭麗文與習近平握手的照片向美國表明，中國仍願意對話，且仍希望透過政治途徑而非軍事手段來解決台灣議題，因此美方沒必要過度關注台灣。」

法國國際廣播電台（RFI）報導，鄭麗文此行正值敏感時期，立法院在討論提升國防能力的預算案，美方也公開呼籲盡速通過此案；鄭麗文在此背景下訪中，執政的民主進步黨指責她與中國走得太近，而對國民黨來說也有政治風險，一方面想採取緩和兩岸關係的策略，一方面又擔心民意反彈。

報導提到，這類會晤除了象徵意義之外，也是中國既定策略一環，中國試圖維持與台灣在野黨的政治溝通管道，以證明雙邊仍有可能對話，前提是繞過民進黨當局。

報導指出，此一做法類似於部分分析家所謂的「統一戰線」策略，即扶持北京當局認為更有利的溝通對象，以影響台灣的政治辯論；當中隱含的訊息是，其他政治選項或許有助於緩和當前兩岸緊張關係。

報導還寫道，鄭麗文此行意義不只限於兩岸關係，也反映了美中對抗，中國透過與台灣在野黨對話，企圖削弱「唯有軍事嚇阻才能保障穩定」的論點；另一目標是想說服美方，政治解方仍然可行，並隱含阻止美國對台軍售的意圖。

國民黨 軍售 鄭麗文

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