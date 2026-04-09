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前藍委蔡正元「三中案」判刑3年半...聲請再審被法院駁回

記者林孟潔／台北即時報導
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前國民黨立委蔡正元因侵占阿波羅公司判3年6月徒刑定讞，已入監服刑。(本報系資料照...
前國民黨立委蔡正元因侵占阿波羅公司判3年6月徒刑定讞，已入監服刑。(本報系資料照)

「三中案」前總統馬英九獲判無罪，而唯一有罪的被告、前國民黨立委蔡正元因犯業務侵占罪，二審判處3年6月徒刑定讞，他已入監服刑。蔡入獄前聲請再審，台灣高等法院裁定駁回，可抗告。

高院指出，蔡正元提出的證據，不論單獨或與先前的證據綜合判斷，仍難動搖原確定判決所認定的事實，與法定再審要件不合，其餘主張則與聲請再審事由無關，認為蔡正元提再審聲請無理由，應予駁回。

蔡正元聲請主張，原確定判決有2件事情認知錯誤，一是中影股權案，二是時任中影公司副董事長莊婉均掏空案。蔡說，因為自身政治身分敏感性，加上財產申報的原因，他是用阿波羅公司作為中影股權交易案、處理莊婉均掏空案的「平台工具」。

他說，他和中投公司、莊婉均、羅玉珍之間有複雜的債權債務關係，原確定判決認定他是阿波羅公司員工，而成立侵占，但實際上是他委託阿波羅公司，而非莊婉均、羅玉珍委託的。他說，要是他為阿波羅公司員工，根本不用處理莊婉均掏空案。

他認為檢方是「先射箭再畫靶」，要找罪名扣在他頭上，他認為一審法院不理解其中緣故，二審法院又接受如此解釋，但與事實不符，他才聲請再審盼法院明察。

蔡正元委任律師指出，原確定判決誤解股權負責契約的爭議，實際上阿波羅公司為蔡正元一人所有，蔡也是實際負責人，更自始至終為交易主體，阿波羅公司只是交易的平台工具，蔡是終局受益人，委任阿波羅公司移轉資產，不存在「致生損害於阿波羅公司財產」的情形。

國民黨 馬英九

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