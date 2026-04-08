賴清德：任何交流都不能犧牲民主自由國家利益

台總統賴清德（右）8日接見美國聯邦參議員班克斯（Jim Banks）訪問團。（台總統府提供）中央社

台總統賴清德 今天接見美國聯邦參議員班克斯（Jim Banks）訪問團，賴清德說，台灣熱愛和平，但唯有實力才能確保和平；台灣願意交流，但任何交流都不能以犧牲民主自由與國家利益為代價。

總統府晚間發布新聞稿指出，賴清德下午接見美國聯邦參議員班克斯（Jim Banks）訪團，感謝班克斯長期以來堅定支持台灣，特別是在此關鍵時刻，以具體行動展現對台灣強而有力的支持。

總統提到，台灣今年度國防預算按照北約 標準已超過GDP 3%，預計在2030年前達到GDP 5%，政府也提出為期8年400億美元國防特別預算。今年2月班克斯等美國國會37位跨黨派參、眾議員，透過聯名發函關切台灣國防特別預算，明確指出中國對台灣的威脅，也清楚表達對台灣提升國防力量的支持。

他認為，這封信傳達了一項非常重要的訊息，就是面對威權擴張與區域安全挑戰，台灣並不孤單，擁有理念相近夥伴的支持；更重要的是，台灣也一定要展現守護自己國家、維持台海穩定及印太和平的決心。

總統說，他期盼立法院不分黨派，一起支持政府完整的國防特別預算規劃，做國軍最堅強的後盾，同時向國際社會展現台灣有決心持續強化自我防衛能力，善盡維護區域安全的責任。

他強調，台灣熱愛和平，但唯有實力才能確保和平；台灣願意交流，但任何交流都不能以犧牲民主自由與國家利益作為代價。

他表示，今年是台灣總統直選30週年，30年前面對來自中國的飛彈威脅，台灣人民沒有退縮，而是堅定投下手中的選票；30年後，台灣更應繼續堅持民主自由價值，守護得來不易的民主繁榮。

總統說，台灣不會忘記30年前台海危機發生時，美國以實際行動維護區域和平穩定。4月10日就是「台灣關係法 」立法47週年，在台灣和美國共同努力之下，無論在國防安全、經貿交流、科技發展，還是共同維護區域和平穩定，台美都已是彼此重要的夥伴，並期待未來有更多的交流合作。

班克斯致詞提到，無論中共如何施壓，世界終將看見真相。台灣之所以重要在於民主傳承，台灣對現代全球經濟及共享繁榮至關重要，也是自由開放印太地區不可或缺的夥伴。

安全議題方面，班克斯表示，美國總統川普正主張編列1兆5000億美元國防預算，大幅增加美國國防支出；而賴清德同樣展現領導力，推動提升台灣國防支出以保障人民安全。台灣的立法院也應發揮應有功能，通過特別預算，向中國及國際社會清楚傳達台灣對「以實力維持和平」的堅定立場。