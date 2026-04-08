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接見美訪團 顧立雄盼美方加速軍售案知會國會程序

中央社台北8日電
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台國防部8日表示，部長顧立雄（右1）接見美國聯邦參議員吉姆．班克斯（Jim Ba...
台國防部8日表示，部長顧立雄（右1）接見美國聯邦參議員吉姆．班克斯（Jim Banks）（左）。（台國防部提供）中央社

台國防部長顧立雄今天接見美眾議院國安任務小組主席能恩、參議員班克斯訪團時表示，美對台軍售是提升台灣自我防衛能力關鍵力量，感謝美方已完成部分軍售項目知會國會程序，也希望加速尚未完成案項，以利特別預算的審議與通過。

國防部晚間發布新聞稿表示，顧立雄先後接見美國聯邦眾議院「共和黨研究委員會」（RSC）國安任務小組主席能恩（Zach Nunn，另譯：諾恩）訪團，及聯邦參議員吉姆．班克斯（Jim Banks）訪團，針對國防特別預算、防衛政策、台美安全合作及台海情勢現況等重要議題交換意見，盼深化雙邊國防事務交流，共同維護印太區域和平穩定。

國防部指出，顧立雄接見眾議院訪團時，首先感謝能恩在今年2月於「中國問題特別委員會」聽證會中，公開提醒中共對台威脅已超越傳統軍事層面，擴展至網路攻擊、資訊操控及經濟制裁等「灰色地帶」襲擾，為台灣安全爭取美國國會的支持與關注，彰顯台美互為重要夥伴的堅定承諾。

國防部提到，顧立雄稍晚會晤班克斯時也提到，班克斯自擔任眾議員期間就積極提出「透過實力達成台灣和平」（Taiwan Peace Through Strength Act）等友台法案，且身為現任參院軍事委員會關鍵成員，更協助促成「2026財政年度國防授權法案」（NDAA 2026）中多項友台條文，落實以「實力帶來和平」的戰略目標。

顧立雄強調，面對日益嚴峻的區域安全挑戰，台灣需強化防衛韌性與不對稱戰力。台灣目前提出國防特別預算條例，除傳統武器採購，亦置重點於「國防產業自主」及「台美技術合作」，期盼透過雙方技術交流，帶動民間企業生產量能，達成國防科技與經濟共生共榮的目標。

顧立雄說明，美國對台軍售是提升台灣自我防衛能力、維護印太區域和平穩定的關鍵力量，除感謝美方已完成部分軍售項目的知會國會程序，亦誠摯希望能加速尚未完成的案項，以利特別預算的審議與通過。

國防部表示，能恩、班克斯皆對台灣致力提升國防自主與防衛決心表示肯定，並強調台美安全合作對區域穩定具有不可替代重要性。雙方未來將持續加強軍事交流與戰略對話，共同捍衛自由民主價值，守護印太區域和平穩定。

台國防部8日表示，部長顧立雄（中）與「共和黨研究委員會」（RSC）國安任務小組訪...
台國防部8日表示，部長顧立雄（中）與「共和黨研究委員會」（RSC）國安任務小組訪問團合影。（台國防部提供）中央社

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