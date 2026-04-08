被爆私下酸「台灣人就是自卑」 網紅酷發出聲明反擊了

酷經營YouTube頻道「酷的夢」大受歡迎。（取材自Instagram）

法國百萬網紅酷日前遭離職員工爆料未替員工投保勞健保、下班時間卻還要處理工作，最具殺傷力的是，酷曾表示「反正我拍什麼你們都會看，因為台灣人就是自卑」，新聞曝光後，酷的YT頻道「酷的夢」有2萬人退訂，沉默2天候，酷晚間終於在社群發出聲明回應。

酷在聲明中表示，該爆料網友確實是3年前離職的員工，他表示當時是編制5人以下的小公司，依法無須強制投保勞保，該員工入職時誤用了健保申報表，而不是使用「就保、災保、勞退及健保二合一」之申報表，後來發現也立即更正，並未遭認定違法而被裁罰。

而對於網友所指控的「你就花錢請一個台灣人當企畫，反正我拍什麼你們都會看，因為台灣人就是自卑！」，酷表示從未發表類似言論，此純屬不實捏造、惡意扭曲，而對此不實指控，對他的名譽已造成嚴重影響，公司將保留一切法律救濟的權利。

而他在留言處也表示：「從8年前開始，我的初衷一直都是透過各種方式介紹台灣、促進文化交流，也藉由這些經驗讓我成為更好的創作者。我從來沒有把大家的支持視為理所當然，所以不斷努力去做越來越大的企畫，只希望能帶來更好的內容。即使未來不再是YouTuber，我也想要繼續在這裡生活，希望有天能被這塊土地接納。」