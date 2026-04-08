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中山陵演講 鄭麗文：每個字都是我寫的

特派記者鄭媁／上海即時報導
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國民黨主席鄭麗文(左一)訪團一行下午到濱江書苑出席「書香聚申城 閱享兩岸情」滬台...
國民黨主席鄭麗文(左一)訪團一行下午到濱江書苑出席「書香聚申城 閱享兩岸情」滬台青年文化交流活動，現場有兩岸各十名滬台青年與作家馬伯庸、樊登參與座談。記者鄭媁／攝影

國民黨主席鄭麗文今下午抵達上海，陸續參訪美團總部與楊浦濱江工業區，對於今天上午在南京中山陵發表的長篇演說，鄭麗文在受訪時表示「每個字都是我寫的」。

鄭麗文訪團一行下午到濱江書苑出席「書香聚申城 閱享兩岸情」滬台青年文化交流活動，現場有兩岸各十名滬台青年與中國作家馬伯庸、樊登參與座談。

鄭麗文進場後先與在場青年簡單寒暄、聆聽青年在中國求學與創業心得，她表示，從少數幾位年輕朋友的經歷就知道，生命不但自己會找到出路，年輕的創意沒有人可以擋得住，如果兩岸可以更開放、自由，交流能更順暢、沒有任何的阻礙，她相信年輕人的創意可以找到志同道合的朋友，在舞台上發光發熱，不可限量。

鄭麗文說，看到這麼年輕、勇敢、果決 同時在這邊找到自己一方天地，在兩岸、國際找到自己喜歡的領域，在舞台上面一起去努力，她覺得太棒了。讓年輕人更勇敢無畏走在前面，他們不但不要成為阻礙，還要變成支持的力量。

鄭麗文說，如何在ＡＩ新的時代結合，把人類的審美價值甚至是倫理，充分運用ＡＩ工具，讓ＡＩ為人所用 ，而不是悲觀認為ＡＩ會來毀滅人類，她最近一直在想，人文科學、社會科學如何結合ＡＩ，在產業上可以有很多創新或變相關生態，要請國民黨智庫副董事長李鴻源回去研究。

國民黨 鄭麗文

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