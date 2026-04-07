我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蚊蟲叮咬問診AI 華女依建議處置 病情加重

川普突宣布美伊停火2周 以色列「錯愕」被迫跟進

追加柯文哲行政裁罰 陳佩琪泣訴監察院「補一腳」

記者王小萌劉懿萱╱台北8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳佩琪接受本報系聯合報專訪時，談起先生柯文哲遭司法調查、羈押過程，數度落淚。(記...
陳佩琪接受本報系聯合報專訪時，談起先生柯文哲遭司法調查、羈押過程，數度落淚。(記者許正宏)

台灣民眾黨前主席柯文哲因京華城等案，一審遭判刑17年。柯文哲妻子陳佩琪接受本報系聯合報專訪時透露，監察院近日已發函，要針對給予柯文哲個人使用的金額追加行政裁罰，沒入兼罰緩合計逾2000萬元(台幣，下同，約62萬美元)；「法院判完刑期後，監察院又再補踢一腳」。

陳佩琪說，她跟柯文哲最後恐只能「孑然一身」變賣所有身家，才能應付接下來的局面。

陳佩琪指出，2022年協助台灣民眾黨的部分捐款，被認定是提供柯文哲「自由運用」，雖非供其私人花用，但監察院仍認定相關款項申報不實，近日再度發函要沒入並罰款，沒入約1350萬元，加罰款共計超過2000萬元。

「最可笑的是木可公司被判公益侵占罪。」陳佩琪談起柯案官司仍忿忿不平指出，前總統陳水扁的扁帽工廠、前總統蔡英文的小英商號，以及賴清德總統的賴桑小舖，都是成立私人商業公司，販售競選小物；如果木可賣小物的錢被法官認定為政治獻金，未入專戶、進入私人公司構成公益侵占或貪汙，「陳水扁、蔡英文、賴總統不也一樣違法？」

陳佩琪也提到，她公公柯爸病危往院時，柯文哲短暫獲釋的時間都用來探望父親，沒想到檢方抗告成功後，法院立刻要求柯返回報到，甚至說「你現在已經是犯人」。

她感嘆：「柯文哲是25年重症醫師、8年首都市長和5年黨主席，只想要一個公平的對待也很困難。」今年的清明節，她跟柯文哲去幫柯爸掃墓，擲了多次才有筊，柯爸「死不瞑目」。

陳佩琪指出，柯文哲在看守所出現血尿狀況，疑似腎結石，卻因在羈押禁見狀態，無法及時接受檢查，身為配偶、也是醫師的她，連第一時間進病房探視，也須等法官裁定，「柯文哲就像一個踽踽而行的小螻蟻，北檢跟法官想踢一些沙把它埋了，但因為很堅韌，埋不了，又想要一腳把它踩死」。

針對陳佩琪指控，蔡英文辦公室回應表示，2012年總統大選期間的募款與經費申報均依法辦理，三隻小豬等小額捐款設實名登記機制，符合政治獻金法身分及金額限制，資金運用也依法核銷並申報。陳佩琪則表示，她是指三家私人商業公司賣小物的政治獻金，並向監察院的申報資料，而非選舉時設的政治獻金專戶申報資料。

柯文哲

上一則

鄭麗文訪中 晚宴滿滿江南味 與宋濤90分鐘沒聊政治

延伸閱讀

法庭觀察／柯文哲開庭戲劇性表現 堪比陳水扁當年

法庭觀察／柯文哲開庭戲劇性表現 堪比陳水扁當年
牛皮包沈慶京送的？陳佩琪還原檢察官到柯家搜索那天

牛皮包沈慶京送的？陳佩琪還原檢察官到柯家搜索那天
陳佩琪泣訴：司法踐踏柯文哲 如螻蟻被沙埋

陳佩琪泣訴：司法踐踏柯文哲 如螻蟻被沙埋
陳佩琪質疑不查小豬撲滿 蔡辦：募款申報依法合規

陳佩琪質疑不查小豬撲滿 蔡辦：募款申報依法合規

熱門新聞

原PO發現家中冷氣機的遙控器可以立在底座然後放在桌上，不用再釘在牆上。照片為示意圖，非本文當事者的家中冷氣。 (本報系資料照)

她發現冷氣遙控器底座1隱藏功能 網讚：第一次學到

2026-04-05 15:41
台灣預備役人員2025年7月11日在桃園參加年度漢光演習的戰前訓練。(路透)

政府備戰、民間先閃？CNN：中國動武陰影 台灣掀辦新護照與資產外移潮

2026-04-04 02:49
鼎泰豐是國際聞名的餐飲品牌。示意圖，非新聞當事者。(聯合報系資料照片)

4小學生淡定吃鼎泰豐 網驚：這世代消費力太猛

2026-03-31 21:54
結帳示意圖。(圖／AI生成)

台人一結帳特色出國直接踩雷 苦主崩潰：在美國別用

2026-04-02 20:57
陸委會副主委梁文傑發文幽默寫道，目前沒有小孩，怕以後沒人燒紙錢，所以清明祭祖時就燒給自己，先存在冥國帳戶。圖／聯合報資料照片

沒小孩先存冥國帳戶？陸委會官員祭祖順便給自己燒紙錢

2026-03-31 15:35
藥品，示意圖。(本報資料照片)

美國宣布課徵進口藥品100%關稅 優惠國中沒有台灣

2026-04-02 16:47

超人氣

更多 >
襪子翻面洗或正面洗？業者答案令人驚訝：原來一直洗錯

襪子翻面洗或正面洗？業者答案令人驚訝：原來一直洗錯
婚姻並非一帆風順 三生肖女馭夫有道「情感更升溫」

婚姻並非一帆風順 三生肖女馭夫有道「情感更升溫」
川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返

川普發文威脅伊朗：今晚整個文明將滅亡不復返
中使館通知撤離 在以工人月薪8萬：選擇留下

中使館通知撤離 在以工人月薪8萬：選擇留下
川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周

川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周