賴清德：和平要靠實力 台海穩定與區域和平承諾不變

台總統賴清德（圖）7日下午在總統府接見美國聯邦眾議院「共和黨研究委員會」國安任務小組主席能恩所率訪團，致詞時指出國防預算已增加到GDP 3%以上，強調台灣自衛的決心。中央社

台總統賴清德 今天接見美國聯邦眾院「共和黨研究委員會」國家安全任務小組訪團表示，台灣深知和平要靠實力，實力則必須具有韌性，政府會持續加強台美合作、確保國家安全，對於台海穩定及區域和平的承諾跟決心不會改變。

總統下午在國安會秘書長吳釗燮陪同下接見美國聯邦眾院「共和黨研究委員會」國安任務小組主席能恩（Zach Nunn，另譯：諾恩）訪問團致詞時表示，再過幾天，4月10日就是「台灣關係法 」立法47週年，這部法律與「六項保證」是奠定台美關係的重要基石，也見證台美間不斷深化的友誼。

總統表示，近年來中國頻繁在台灣周遭進行灰色地帶行動及軍事演習，嚴重破壞區域的和平穩定。台灣深知和平要靠實力，實力則必須具有韌性，守護國家是政府的責任。因此，台灣會持續提升自我防衛能力，致力維護區域和平穩定。

總統說，台灣今年國防預算按照北約標準已超過GDP 3%，預計在2030年前達到GDP的5%，展現台灣強烈自我防衛的決心。同時，政府更提出為期8年400億美元的國防特別預算規劃，將擴大投資國防、提升不對稱戰力，並與美國等先進軍工產業國家合作，一起建構守護自由民主價值的堅強防線。

總統特別感謝在座眾議員對台灣防衛實力的關注與支持，並強調，政府對於加強台美合作，確保國家安全、台海穩定及區域和平的承諾跟決心不變。

總統並感謝美國國會近幾年通過「國防授權法」時，納入深化台美合作及強化台灣安全的倡議；尤其，「2026會計年度國防授權法」納入支持雙方共同開發無人機及反制無人機系統的能力，象徵雙方已從傳統的軍售，逐漸轉為國防產業夥伴關係。

除軍工產業外，總統說，台美經貿合作近年來也不斷深化，去年台灣已躍升為美國第4大貿易夥伴。期待美國國會也能盡速通過解決台美雙重課稅的法案，繼續提升台美經貿合作。

能恩致詞表示，代表團此行自華府帶來一項明確訊息，即美國對台灣的堅定支持。台灣在賴總統的領導及人民的堅定意志下，已經建立起充滿活力的民主社會、蓬勃發展的經濟，以及一個選擇自由而非威權的社會，如此的選擇值得國際社會尊重與支持。

他強調，訪團此行不僅重申美國對台灣的支持，更希望親自了解台灣當前與未來面臨的各項挑戰，讓美國與美國國會持續成為支持台灣民主發展的堅定夥伴。訪團了解台灣面臨的安全威脅真實存在，共和黨研究委員會堅信「以實力維持和平」的理念，並認為此一原則也適用於雙邊經濟合作。台美攜手合作將使雙邊經濟更加繁榮，深化雙邊貿易與投資不僅是良好的經濟政策，更是符合雙方利益的戰略選擇。

能恩表示，訪團回到華府後，將說明台灣的重要性，台灣不僅對美國的安全、繁榮至關重要，全球自由的未來也與台灣未來發展緊密相關。