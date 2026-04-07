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晉見賴清德 美國眾議員能恩呈贈國會表彰紀錄

中央社台北7日電
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台總統賴清德（右）7日在總統府接見美國聯邦眾議院「共和黨研究委員會」國安任務小組...
台總統賴清德（右）7日在總統府接見美國聯邦眾議院「共和黨研究委員會」國安任務小組主席能恩（Zach Nunn）（左）等一行，並接受能恩呈贈的「國會表彰紀錄」。中央社

美國聯邦眾議院「共和黨研究委員會」國家安全任務小組主席能恩率聯邦眾議員訪台，今天晉見總統賴清德。能恩將「國會表彰紀錄」呈贈給賴清德總統，該紀錄細數賴清德的從政經歷，強調出身礦工之子的賴清德，成為亞洲最具活力的民主國家之一的領導人。

賴清德下午接見美國聯邦眾院「共和黨研究委員會」國安任務小組主席能恩（Zach Nunn）訪問團。能恩特別準備「國會表彰紀錄」（Congressional Record of Recognition），並於雙方致詞後呈贈給賴清德。

國會表彰紀錄提到，賴清德從政經歷橫跨30年，於1998年當選立法委員，並4度獲評為「最佳立委」，之後擔任台南市長。在此期間，賴清德成功促成台積電一項具里程碑意義、達400億美元的投資，使台灣成為全球半導體供應鏈的核心。2024年當選總統後，延續同樣的治理理念「台灣在科技、貿易與民主上的優勢密不可分」。

國會表彰紀錄表示，賴清德的政府也將此理念付諸行動，新增的國防預算投入約400億美元，以強化台灣自身防衛能力並深化與美國的合作。在台海面臨前所未有威權壓力的此刻，其堅定立場成為區域穩定的重要力量。

國會表彰紀錄強調，出身礦工之子的賴清德，成為亞洲最具活力的民主國家之一的領導人，並藉由這份紀錄，彰顯雙方長期緊密友好關係，同時向賴清德的領導力，以及對和平、安全與創新的承諾致敬。

台總統賴清德（右3）7日下午在總統府接見美國聯邦眾議院「共和黨研究委員會」國安任...
台總統賴清德（右3）7日下午在總統府接見美國聯邦眾議院「共和黨研究委員會」國安任務小組主席能恩（Zach Nunn）（右2）所率訪團，逐一向訪團成員致意，歡迎他們到訪台灣。中央社

賴清德

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