鄭麗文赴宋濤晚宴：九二共識反台獨政治基礎歷久彌新

國民黨主席鄭麗文抵達南京後，中共中央台辦主任宋濤（右）設宴款待。記者鄭媁／攝影

中國國民黨 主席鄭麗文 一行今晚在江蘇南京接受中共 中央台辦主任宋濤晚宴款待。鄭麗文在致詞時表示，這次訪中再次證明在兩岸關係上，「九二共識、反對台獨」的政治基礎「依舊歷久彌新」；宋濤則說，中共願與國民黨一道「堅持九二共識、反對台獨」，推動兩岸關係和平發展。

鄭麗文在傍晚6時過後抵達南京東郊國賓館，在館內的紫熙樓接受宋濤款待，並先後致詞，分別提到上述內容。

鄭麗文表示，兩岸「正在創造一個新的典範」，讓全世界知道政治分歧並不必然導致衝突，兩岸不會像國際擔心的那樣「注定一戰」，且將共同證明兩岸「有決心、能力與智慧」和平解決所有問題，為區域安全與穩定作出貢獻，不只不當「麻煩製造者」，同時會是「區域和平締造者」。

她提到，這次訪問大陸，再次證明在兩岸關係上，「九二共識」及「反對台獨」的基礎「依舊歷久彌新」，是「兩岸關係的定海神針」。台灣經歷數次政黨輪替，但歷史經驗充分顯示只要「堅持九二共識、反對台獨」，兩岸就可以交流對話，反之台海就會陷入動盪不安。同時，這次來訪會讓兩岸關係的天平「往和平穩定的方向邁去」。

鄭麗文說，國民黨再度發揮「維護台海和平穩定的關鍵作用」，國民黨主張的兩岸和平路線是「最正確、有效、對台灣人最有利的道路」。

她提到，這次訪問大陸也將證明，台灣人可以擺脫悲情，掌握自己命運的強大自主性，台灣不該淪為「地緣政治的棋子甚至棄子」。而國民黨提供台灣人民選擇「和平與繁榮的寶貴機會」，縱使國民黨是在野黨，但不能推卸、閃躲對台灣如何走向和平繁榮的重大責任。

宋濤致詞時則說，國民黨主席時隔10年再度率團訪問大陸，是兩黨關係的一件大事，也是今年兩岸關係的一件大事。當前「國際形勢變亂交織，台海形勢複雜嚴峻」，國共兩黨「對兩岸關係發展有著重要的作用」，要「把握正確方向」，堅定信心決心，攜手推動兩岸關係和平發展，「共創中華民族偉大復興」。

宋濤還對國民黨提出三點期望，一是「堅定為兩岸謀和平」，二是「堅定為同胞謀福祉」，三是「堅定為民族謀復興」。並指「堅持九二共識、反對台獨」是2005年國共兩黨確立的共同政治基礎，是兩岸關係和平發展的「定海神針」，中共願與國民黨一道「堅持九二共識、反對台獨」，共同維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展。

他並宣稱，中共「絕不容忍中華民族共同家園遭到分裂破壞，兩岸同胞完全有能力、有智慧解決好自己的事」。而中共願與國民黨一道積極推動兩岸交流合作，融合發展，不斷增進兩岸民眾的利益福祉，促進「心靈契合」。

宋濤說，今年是孫中山誕辰160週年，雙方在南京相聚一堂，對「重溫和繼承中山先生遺志、攜手振興中華，具有特殊意義」。至於今天是「兩黨深化交流對話的新起點」，相信鄭麗文此行會親身感受到大陸在中共總書記習近平和中共領導下取得的「巨大發展成就」。

鄭麗文傍晚率訪問團抵達南京後，預定明天上午敬謁中山陵，隨後即返回上海展開參訪行程。

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