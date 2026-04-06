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二軍沈伯洋戰北市？ 綠提名暫緩

記者周佑政黃婉婷／即時報導
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民進黨備戰台北市長選舉，傾向提名立委沈伯洋參戰，但綠營內部仍有雜音。（本報資料照...
民進黨備戰台北市長選舉，傾向提名立委沈伯洋參戰，但綠營內部仍有雜音。（本報資料照片）

備戰縣市長選舉，民進黨選對會今將開會討論台北、桃園、新竹縣市長提名。據了解，在行政院副院長鄭麗君婉拒參選首都市長後，黨內持續朝提名立委沈伯洋方向前進，且原訂明天中執會就將通過徵召沈，並舉行提名記者會；但因綠營內部對沈參選仍有不小雜音，選對會仍需再討論，明天提名記者會擬暫緩，最快下周才會提名北市長人選。

民進黨選對會明將討論台北等四縣市長提名，據了解，桃園市長選舉將提名法務部政務次長黃世杰、新竹市長提名前立委莊競程、新竹縣長則提名竹北市長鄭朝方應戰。至於台北市長人選，民進黨原本幾乎確認由沈伯洋披戰袍，但近日包括黨內及不少與綠營友善的團體、人士都表達疑慮，因此提名沈還要「再等等」。

知情人士說，北市選民結構藍大於綠，且面對挾行政資源、尋求連任的現任市長蔣萬安，黨內咸認這場選舉將是苦戰。綠營原先鎖定鄭麗君出戰，身兼黨主席的賴清德總統至少二度與鄭麗君懇談，鄭的態度雖不若先前「堅拒」，但因接下來仍要因應台美關稅、美國對台301調查等重任，除鄭自身對參選意願不高，黨政高層也認為應讓鄭專心關稅事務。

據指出，在鄭麗君參選北市機會渺茫後，黨內再次盤點原先就鎖定的「口袋名單」，包括民進黨前秘書長林右昌、立委吳思瑤、沈伯洋、王世堅、吳沛憶及社民黨台北市議員苗博雅等人；但除沈伯洋，其他人多無意願。至於網路有人推薦立委范雲參選台北市長，黨內表示沒有聽聞討論過范雲。

然而，沈伯洋參選北市，綠營內部有雜音，有議員當面向黨中央表達憂心，還有親綠地方社團不願表態力挺，基層憂心沈伯洋沒有選戰經驗，力推大罷免的「仇恨值」還可能外溢，影響北北基桃選情。

一名黨內人士說，若由沈伯洋選北市，可能無法發揮「母雞帶小雞」功能，反而出現「小雞帶母雞」窘況。還有綠營人士說，相較鄭麗君因關稅談判戰功與豐富的行政資歷被視為抗衡蔣萬安的「一軍」，沈伯洋被視為「二軍」，雖能固守綠營基本盤，但難跨出同溫層，若未經周全人設包裝與選戰規畫便上陣，恐成「砲灰」。

但也有黨內人士緩頰表示，沈伯洋是「好人選」，政治邏輯與論述清晰，政策能力也強，至於如何「外拓」選票，是沈接下來的課題。儘管黨內對沈伯洋參選有疑慮，「很多人有意見，但也提不出好人選」，黨內高層及選對會因此還會再討論，不急於在本周提名沈。

民進黨 沈伯洋

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