我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

帶貨「優思益」陳妍希道歉還沒完 中國官媒重話開轟

警車追逐車禍「一周之內釀8死」 專家籲設限

觀察站／鄭麗文訪陸 將迎和煦春天或政治風暴？

記者 陳洛薇
聽新聞
test
0:00 /0:00
鄭麗文此刻選擇逆風前行，堅持國民黨扮演和平搭橋者角色，要向選民證明：「除了戰爭，...
鄭麗文此刻選擇逆風前行，堅持國民黨扮演和平搭橋者角色，要向選民證明：「除了戰爭，還有和平的選擇。」(記者胡經周／攝影)

鄭麗文訪中國大陸，赴一場遲到十年的約會，國共溝通平台中斷了十年，如今國共大橋將重建，橋容易修，路卻如走鋼索，此行將迎來和煦春天或是政治風暴，有機會也有風險。

自2005年連戰和平之旅後，國共溝通機制曾是兩岸關係避雷針，然而過去十年間，隨著台灣內部政黨輪替與國際局勢劇變，國民黨的兩岸路線出現衝突矛盾，使這座橋梁幾近荒廢。鄭麗文今次訪陸，這不僅是國共領導人再會面，更是兩岸降溫的契機。

當前美中台情勢錯綜複雜，中國軍事壓力升高、台海已成美中角力的風暴中心，鄭麗文此刻選擇逆風前行，堅持國民黨扮演和平搭橋者角色，要向選民證明：「除了戰爭，還有和平的選擇。」但不可諱言黨內仍有雜音，反對者憂心若分寸拿捏失當，恐重創年底選情。

北京對「一中原則」的紅線從未鬆動，台灣民意對「主權」的捍衛堅持則愈發強烈，兩岸對立不相往來，持續冷對抗，緊張日增，鄭麗文引述「暗戀桃花源」台詞說：「上海這麼大，我們兩個能夠相遇，但沒有想到台北卻把我們給難倒了。」一語道盡兩岸關係與朝野關係的難解之結，她即將在北京與中共領導人習近平會面，與身在台北的賴清德總統咫尺之遙卻溝通無門。

對內，鄭麗文面臨多重挑戰，除了國民黨內「親美派」與「和陸派」的路線拉扯，還有民進黨的「紅帽」攻勢、賴政府以反滲透法恫嚇威懾，如何在北京的「高規格接待」與台灣的「國安防線」之間精準平衡，避免淪為對手的政治提款機，並成功轉化為2026與2028大選的「和平紅利」，是極大的政治考驗。

鄭麗文搭橋之旅，志在開創和平大道，但橋易搭，路難行，和平大橋上的鋼索之舞，是一場關乎路線、民意與選舉的政治考驗。

民進黨 習近平 國民黨

上一則

酷的夢「台灣人就是自卑」 吳鳳駁是1特質：我們非常有實力

下一則

控夫擋門、放兔鬧場 法官不准離稱「夫妻生活日常」

延伸閱讀

鄭麗文訪中前真心話 台與美中關係「並非2擇1」

鄭麗文訪中前真心話 台與美中關係「並非2擇1」
鄭麗文明率團訪陸「鄭習會」預定4月10日登場 規格比照「連胡會」

鄭麗文明率團訪陸「鄭習會」預定4月10日登場 規格比照「連胡會」
鄭麗文將訪中 曝「久旱逢甘霖」黨內絕大多數都支持

鄭麗文將訪中 曝「久旱逢甘霖」黨內絕大多數都支持
連勝文憶連戰破冰之旅 籲鄭麗文訪中應謹言慎行以求勝選

連勝文憶連戰破冰之旅 籲鄭麗文訪中應謹言慎行以求勝選

熱門新聞

原PO發現家中冷氣機的遙控器可以立在底座然後放在桌上，不用再釘在牆上。照片為示意圖，非本文當事者的家中冷氣。 (本報系資料照)

她發現冷氣遙控器底座1隱藏功能 網讚：第一次學到

2026-04-05 15:41
台灣預備役人員2025年7月11日在桃園參加年度漢光演習的戰前訓練。(路透)

政府備戰、民間先閃？CNN：中國動武陰影 台灣掀辦新護照與資產外移潮

2026-04-04 02:49
鼎泰豐是國際聞名的餐飲品牌。示意圖，非新聞當事者。(聯合報系資料照片)

4小學生淡定吃鼎泰豐 網驚：這世代消費力太猛

2026-03-31 21:54
結帳示意圖。(圖／AI生成)

台人一結帳特色出國直接踩雷 苦主崩潰：在美國別用

2026-04-02 20:57
陸委會副主委梁文傑發文幽默寫道，目前沒有小孩，怕以後沒人燒紙錢，所以清明祭祖時就燒給自己，先存在冥國帳戶。圖／聯合報資料照片

沒小孩先存冥國帳戶？陸委會官員祭祖順便給自己燒紙錢

2026-03-31 15:35
藥品，示意圖。(本報資料照片)

美國宣布課徵進口藥品100%關稅 優惠國中沒有台灣

2026-04-02 16:47

超人氣

更多 >
25歲華人數學天才洪樂潼自史丹福輟學創業 已獲2億美元融資

25歲華人數學天才洪樂潼自史丹福輟學創業 已獲2億美元融資
半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠

半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠
在好市多買這五種廚房小型電器 每月可省數百元

在好市多買這五種廚房小型電器 每月可省數百元
谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比
史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞

史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞