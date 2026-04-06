高雄春捲攤食物中毒通報134人 營養師：兩大食材最危險

營養師劉學民說，豆干和雞蛋是食安高風險食材，因蛋白質比例高又含水，一旦冷卻放置時間過久，導致細菌滋生，且雞蛋也有沙門氏桿菌風險，呼籲民眾應多注意食材衛生。記者徐白櫻／攝影

高雄市三民區正義市場春捲攤疑似爆發食物中毒事件。高市衛生局最新情況，今天上午通報人數已上升至134人；衛生局查獲業者刻意隱匿部分食材，將依法加重裁罰36萬，且食安風險情節重大，就醫人數持續增加，全案已同步移送地檢署偵辦。

衛生局表示，昨天早上前往稽查，第一時間業者針對春捲所包的食材，僅提供內容物三菜（豆芽菜、高麗菜、紅蘿蔔）、蛋白質（香腸、豆干）及調料（糖粉、花生粉）。後經調查內容物還有蛋品、肉絲，經向業者確認無誤。業者刻意隱匿拒絕吐實蛋品及肉絲，影響疫情 調查判斷完整性。

對此，營養師劉學民在臉書粉專「營養師Couple食記」表示，食物中毒的症狀是上吐下瀉，但很多人會問，「為什麼潤餅也會食物中毒？配料不是都有炒熟嗎？」

劉學民指出，潤餅常見配料是高麗菜、豆芽菜、豆干、蛋皮，再加上花生糖粉，雖然都有炒過加熱，但可能放著備用而冷卻放置時間太久，導致食物降溫至攝氏7至60度，細菌易大量繁殖，此為危險溫度帶。

劉學民說，尤其是「豆干」和「雞蛋」是食安高風險食材，因蛋白質比例高又含水，一旦冷卻放置時間過久，導致細菌滋生，且雞蛋也有沙門氏桿菌風險，呼籲民眾應多注意食材衛生避免中毒。