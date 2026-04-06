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高雄春捲中毒案被害人暴增至134人 業者移送地檢署偵辦

記者徐白櫻／高雄即時報導
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昨日衛生局稽查人員第一時間告知疑似發生食物中毒情事後，業者仍未停止銷售，繼續販售...
昨日衛生局稽查人員第一時間告知疑似發生食物中毒情事後，業者仍未停止銷售，繼續販售春捲皮給現場等候的顧客。記者徐白櫻／攝影

高雄市正義市場4日爆發春捲食物中毒案，昨日通報人數67人，根據高市衛生局最新掌握情況，今日上午通報人數已經上升至134人；衛生局查獲業者刻意隱匿部分食材，將依法加重裁罰36萬，因食安風險情節重大而使就醫人數持續增加，全案已同步移送地檢署偵辦。

正義市場內一家春捲攤販售的外帶春捲食安出包，數十名消費者4日食用春捲後急診就醫，有人發燒、有人上吐下瀉，多人住院觀察，而且就醫人數持續上升，直至今天已經突破百人，總數134人。

衛生局表示，截至4月6日上午9時，共接獲10家醫療院所通報134人，其中96人就醫後返家休養、7人留院觀察，2人就醫治療中、29人住院持續治療中。

昨日業者在第一時間未配合稽查，在稽查人員告知疑似中毒情事後繼續營業。除未主動配合外，衛生局更發現攤商有規避妨礙行為。

衛生局表示，5日早上前往稽查，第一時間業者針對春捲所包之食材，僅提供內容物三菜（豆芽菜、高麗菜、紅蘿蔔）、蛋白質（香腸、豆干）及調料（糖粉、花生粉）。後經調查內容物還有蛋品、肉絲，經向業者確認無誤。

衛生局說，業者刻意隱匿拒絕規避吐實蛋品及肉絲，導致疫情調查判斷完整性，衛生局依「食品安全衛生管理法」第41條暨同法47條加重裁罰36萬，同時因食安風險情節重大而使就醫人數持續增加，全案已同步移送地檢署偵辦。

高市衛生局表示，由於此食安事件影響所致目前已有多位民眾就醫，經流行病學初步研判，該攤商販售食品存有重大疑慮，顯已危及消費者生命、身體、健康。為避免食安風險擴大，昨日（5日）稽查人員到場查察時依法命業者暫停作業及停止販賣。

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