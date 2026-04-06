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拚連任蔣萬安最新民調出爐 比前次高4.4%

記者林麗玉／台北即時報導
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台北市長蔣萬安。圖／聯合報系資料照片
台北市長蔣萬安。圖／聯合報系資料照片

台北市長蔣萬安年底爭取連任，北市研考會今天公布最新民調，市長蔣萬安整體施政滿意度達69.1%，較前次調查上升4.4個百分點，顯示市民對市長施政表現之整體評價呈上升趨勢。

蔣萬安近期推動生生喝鮮奶、學生營養午餐免費、育兒減工時試辦計畫等新政，北市研考會今天也公布北市府最新民意調查結果，蔣萬安整體施政滿意度達69.1%，該項調查各項施政表現亦維持正向評價，其中醫療健康、環保及帶動城市運動風氣等面向滿意度達7成以上。

研考會表示，此一結果與北市近期（115年3月24日）榮獲 2026 年「李光耀世界城市獎」特別獎（Special Mention）的殊榮相呼應，足見市府團隊在城市治理、永續發展與提升市民生活品質等面向的努力，已同步獲得國際專業獎項與在地民意的雙重認同 。

根據這分民調，各項施政表現，醫療健康滿意度81.1%最高；環保、帶動城市運動風氣等面向滿意度7成以上。教育滿意度、社會福利、文化活動，公安消防、治安滿意度皆有超過6成市民表示滿意。交通與經濟發展滿意度近6成，較前期成長。此外，表示以居住在北市為榮的市民達76.9%，顯示多數市民對城市發展及生活環境具高度認同。

北市研考會表示，去年北市府持續於大型活動推動禁菸措施、無菸環境，另擴大產前檢查補助、布建更完善的幼托網絡。同時，藉由籌辦2025年世界壯年運動會的契機，全面優化全市運動場館設施，帶動全民運動風氣，讓臺北市成為全齡健康的幸福城市。

此外，透過公私協力突破政策執行困境，推出鮮奶周報─生生喝鮮奶， 讓每個孩子都能健康成長；文化活動則透過「台北建城紀念」系列活動，深化市民對土地的認同感；公館圓環的拆除、以人為本的人行空間優化，並透過大數據管理降低交通事故發生率，讓市民安全感顯著提升。

本次民調於114年12月19日至12月21日執行。成功訪問20歲以上北市民1081人，拒訪1859人；在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3個百分點以內。調查以北市住宅電話為母體，透過系統加尾數2碼隨機代換進行抽樣，並以性別、年齡、戶籍地及教育程度進行樣本加權，使調查結果更符合北市人口結構。統計數據採四捨五入進位至小數點後第1位，詳細內容以原始百分比為主。

民調 蔣萬安

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