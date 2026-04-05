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黃國昌轟監察院「毫無存在必要」 表態未來預算要砍到0元

記者王思慧／花蓮即時報導
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民眾黨主席黃國昌表示，廢除監察院是黨內既定政策方向，監察院沒有存在必要，未來會把...
民眾黨主席黃國昌表示，廢除監察院是黨內既定政策方向，監察院沒有存在必要，未來會把預算「砍到0元」，會在法律上採取手段回應人民期待。記者王思慧／攝影

總統府日前發函政黨推薦監察院監委人選，民眾黨主席黃國昌今天表示，廢除監察院是黨內既定政策方向，過去監察院的表現讓許多人失望，沒有院長也未對社會有什麼影響，顯示「監察院沒有存在必要」，未來會把預算「砍到0元」，會在法律上採取手段回應人民期待。

黃國昌今天到花蓮市與約50位黨員座談，在活動前接受媒體聯訪，對於監察院存廢問題表達看法。

黃國昌表示，對於台灣民眾黨而言，廢除監察院是既定政策方向，從過去這幾年，監察院的表現，可以說是讓絕大多數的人失望透頂，一年花十幾億，不僅是在酬庸、養肥貓，更成為民進黨政府的打手。而監察院沒有院長1年多，看起來社會上面也沒有什麼感覺，印證監察院根本沒有存在的必要。

黃國昌指出，對於總統府秘書長來函要民眾黨推薦監委人選，民眾黨很早就清楚表態，民眾黨不會推薦任何的人選，而且接下來監察院的預算，民眾黨的立場也非常清楚，就是把預算砍到0元，一個已經不符合社會期待，浪費納稅人的稅金，甚至成為民進黨打手的監察院，根本沒有存在的必要。

黃國昌說，在修憲委員會正式進一步廢除監察院提案，可交由人民複決前，在目前的法律框架下，會採取一切的手段，來回應人民對於廢除監察院的期待。

民眾黨主席黃國昌表示，廢除監察院是黨內既定政策方向，監察院沒有存在必要，未來會把...
民眾黨主席黃國昌表示，廢除監察院是黨內既定政策方向，監察院沒有存在必要，未來會把預算「砍到0元」，會在法律上採取手段回應人民期待。記者王思慧／攝影

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